ГПУ просить Раду зняти недоторканність з Лозового

Генеральна прокуратура Україна надіслала у Верховну Раду подання на зняття недоторканності з народного депутата Андрія Лозового (Радикальна партія).

Його хочуть притягнути до кримінальної відповідальності за статтею 212 Кримінального кодексу - ухилення від сплати податків на суму 1,8 млн грн, повідомляє прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

Андрій Лозовий - у жовтні 2014 року пройшов у Верховну Раду за списком Радикальної партії Олега Ляшка. Є заступником голови парламентської фракції РПЛ.

Як повідомлялося раніше, подання на зняття недоторканності з депутатів Лозового та Дейдея повернуто в САП на доопрацювання.