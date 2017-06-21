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ГПУ просить Раду зняти недоторканність з Лозового

Нардепу закидають несплату 1,8 млн гривень податків
Генеральна прокуратура Україна надіслала у Верховну Раду подання на зняття недоторканності з народного депутата Андрія Лозового (Радикальна партія).
ГПУ просить Раду зняти недоторканність з Лозового Андрій Лозовий. Фото: vse.rv.ua

Його хочуть притягнути до кримінальної відповідальності за статтею 212 Кримінального кодексу - ухилення від сплати податків на суму 1,8 млн грн, повідомляє прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

Андрій Лозовий - у жовтні 2014 року пройшов у Верховну Раду за списком Радикальної партії Олега Ляшка. Є заступником голови парламентської фракції РПЛ.

Як повідомлялося раніше, подання на зняття недоторканності з депутатів Лозового та Дейдея повернуто в САП на доопрацювання.

Нагадаємо,  Генеральна прокуратура України підготувала подання до парламенту на дання згоди на притягнення до відповідальності ще трьох народних депутатів: Геннадія Бобова, Євгена Дейдея та Андрія Лозового.

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21 06 2017 15:17
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