НОВИНИГенеральна прокуратура Україна надіслала у Верховну Раду подання на зняття недоторканності з народного депутата Андрія Лозового (Радикальна партія).Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ГПУ просить Раду зняти недоторканність з Лозового
Нардепу закидають несплату 1,8 млн гривень податків
Андрій Лозовий. Фото: vse.rv.ua
Його хочуть притягнути до кримінальної відповідальності за статтею 212 Кримінального кодексу - ухилення від сплати податків на суму 1,8 млн грн, повідомляє прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.
Андрій Лозовий - у жовтні 2014 року пройшов у Верховну Раду за списком Радикальної партії Олега Ляшка. Є заступником голови парламентської фракції РПЛ.
Як повідомлялося раніше, подання на зняття недоторканності з депутатів Лозового та Дейдея повернуто в САП на доопрацювання.
Нагадаємо, Генеральна прокуратура України підготувала подання до парламенту на дання згоди на притягнення до відповідальності ще трьох народних депутатів: Геннадія Бобова, Євгена Дейдея та Андрія Лозового.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
21 06 2017 15:17 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Суд зобов'язав ГПУ відкрити справу проти партії Тимошенко, - розслідування
- ФОТО Від дитинства до останніх років: унікальні фото з життя Любомира Гузара
- ФОТО Посол Японії висадив сакури у Львові, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа