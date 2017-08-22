ГПУ викрила схеми розкрадання коштів та ухилення від сплати податків низкою підприємств Фірташа

Генеральна прокуратура України повідомила про розкриття незаконної схеми розкрадання коштів та ухилення від сплати податків низкою підприємств, що входять в Group DF бізнесмена Дмитра Фірташа, шляхом використання страхового ринку України.

"Протягом 2015-2017 рр. членами організованого злочинного угруповання з метою розкрадання коштів та ухилення від сплати податків низкою підприємств, а саме ПрАТ "Сєвєродонецьке об'єднання Азот", ТОВ "Міжрічинський ГЗК", ПАТ "Юкреніан Кемікал Продактс", ПАТ "Рівнеазот", ДП "Хімік", ПАТ "Азот" та інших, що входять в бізнес-групу Group DF Дмитра Фірташа, організована діяльність низки фіктивних підприємств і підконтрольних страхових компаній. З метою виведення коштів у тіньовий сектор економіки в 2015-2017 рр. між вищевказаними підприємствами і страховими компаніями ПрАТ "СК Саламандра-Україна", ПрАТ "СК "Будинок Страхування" укладено договір страхування, на підставі якого страховим компаніям перераховані фіктивні страхові внески. Тобто застраховані свідомо непотрібні страхові випадки, які фактично не настали і не повинні були настати, про що достовірно було відомо членам злочинного угруповання", - повідомляє сайт ГПУ.

Надалі розкрадання цих коштів здійснювалося шляхом страхування цими ж підконтрольними страховими компаніями фіктивних кредитних договорів та договорів купівлі-продажу "сміттєвих" цінних паперів інших підконтрольних зазначеним особам фіктивних підприємств і підставних фізичних осіб.

"Тобто страхові компанії здійснювали страхування ризиків у разі неповернення кредитів, виданих фінансовою компанією на адресу фіктивних підприємств і підставних осіб. Такі кредити не планувалися до повернення, про що заздалегідь було відомо членам злочинного угруповання. Після прогнозованого неповернення цих кредитів страхові компанії здійснювали повне відшкодування таких фіктивних ризиків фінансової компанії з подальшим виведенням готівки через банківські установи", - пояснюють в Генпрокуратурі.

Згідно з повідомленням, отримані в результаті злочинної діяльності готівкові кошти направлялися підприємствам реального сектора економіки

Департамент з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генпрокуратури при оперативному супроводі Департаменту захисту економіки Національної поліції проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами фіктивного підприємництва, а також незаконних фінансових операцій з метою легалізації коштів в особливо великому розмірі за ч.2 ст.205 та ч.2 ст.209 Кримінального кодексу України.

Зараз проводяться санкціоновані обшуки в офісних приміщеннях і місцях проживання осіб, причетних до скоєння злочину.

Нагадаємо, Фонд державного майна (ФДМ), в управління якого переданий державний Одеський припортовий завод, програв апеляцію на рішення про стягнення з ОПЗ 251,2 млн доларів на користь Ostchem Holding Дмитра Фірташа. Вердикт суду вступив в силу.