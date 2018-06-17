Греція і Македонія підписали історичну угоду про зміну назви

Греція і Македонія у неділю підписали угоду про зміну назви колишньої югославської республіки на Республіку Північна Македонія.

Угода відкриває шлях вступу до НАТО та ЄС для колишньої югославської республіки і покладе край 27-річній суперечці між двома країнами, - повідомляє Protothema.

Угоду сьогодні підписали міністри закордонних справ двох країн. Церемонія відбулася в грецькому регіоні Преспес, відомому своїми озерами, який межує з Македонією та Албанією.

У церемонії взяли участь грецький прем’єр Алексіс Ципрас та його македонський колега Зоран Заєв разом із посередником ООН Метью Німецем та європейськими чиновниками.

"Ми наважилися, тому що ми хочемо успіхів, македонських успіхів. Ми обрали шлях до майбутнього. Тому ми приїхали сюди сьогодні. Нехай Преспес стане початком шляху до нашого європейського майбутнього", - написав Заєв у Twitter.

Европскиот концепт е цивилизациска вредност која е демократска и која се противи на манипулациите на популизмот и на стравот.



Горди сме на овој договор. Горди сме зашто се обединивме околу решение на еден спор којшто нѐ делеше, и избравме решение што нѐ обединува. pic.twitter.com/II20ktEPYm — Влада на Република Македонија (@VladaMK) 17 июня 2018 г.

Слід зазначити, що у Македонії восени ще відбудеться референдум щодо нової назви.

Нагадаємо, Македонія сперечалася з Грецією про перейменування відтоді, як у 1991 році вийшла зі складу Югославії і взяла назву Республіка Македонія. Греція відмовилася її визнавати, побоюючись, що сусідня країна претендуватиме на грецьку провінцію Македонія. Через суперечку з приводу назви країни Македонія довгий час не мала права претендувати на вступ до ЄС та НАТО, оскільки Греція блокувала переговори на цю тему.

Водночас 12 червня прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас заявив про досягнення домовленості з Македонією щодо нової назви цієї країни.

Того ж дня прем'єр-міністр Македонії Зоран Заєв заявив про готовність перейменувати країну у Республіку Північну Македонію.