CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЕкологічна організація "Грінпіс" опублікувала відеоролик про акцію, в рамках якої пообіцяла звозити дітей в океанаріум: по приїзді ті з розчаруванням з'ясували, що ніяких морських тварин там немає - замість них все заповнено пластиковими пакетами і сміттям.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Грінпіс" влаштувала поїздку в океанаріум, заповненим сміттям, - ВІДЕО
Діти чекали побачити пінгвінів і восьминогів, але замість них виявили лише порожні пляшки і пластикові пакети
Фото: скріншот з відео
Мета проекту, який отримав назву Ocean of the Future, - показати, як океан буде виглядати в майбутньому, якщо людство не почне робити кроки по захисту навколишнього середовища. Акцію влаштували на підтримку петиції "Грінпіс", яка закликає найбільші торговельні мережі Великобританії скоротити використання пластикових пакетів, - повідомляє The Drum.
Нова оцінка розмірів сміттєвої плями в Тихому океані збільшила його до розмірів, що в три рази перевищують територію Франції.
Нагадаємо, що дослідники виявили новий сміттєвий материк розташований в північній частині Тихого океану.
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