"Грінпіс" влаштувала поїздку в океанаріум, заповненим сміттям, - ВІДЕО

Екологічна організація "Грінпіс" опублікувала відеоролик про акцію, в рамках якої пообіцяла звозити дітей в океанаріум: по приїзді ті з розчаруванням з'ясували, що ніяких морських тварин там немає - замість них все заповнено пластиковими пакетами і сміттям.

Мета проекту, який отримав назву Ocean of the Future, - показати, як океан буде виглядати в майбутньому, якщо людство не почне робити кроки по захисту навколишнього середовища. Акцію влаштували на підтримку петиції "Грінпіс", яка закликає найбільші торговельні мережі Великобританії скоротити використання пластикових пакетів, - повідомляє The Drum.

Нова оцінка розмірів сміттєвої плями в Тихому океані збільшила його до розмірів, що в три рази перевищують територію Франції.