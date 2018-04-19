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"Грінпіс" влаштувала поїздку в океанаріум, заповненим сміттям, - ВІДЕО

Діти чекали побачити пінгвінів і восьминогів, але замість них виявили лише порожні пляшки і пластикові пакети
Екологічна організація "Грінпіс" опублікувала відеоролик про акцію, в рамках якої пообіцяла звозити дітей в океанаріум: по приїзді ті з розчаруванням з'ясували, що ніяких морських тварин там немає - замість них все заповнено пластиковими пакетами і сміттям.
"Грінпіс" влаштувала поїздку в океанаріум, заповненим сміттям, - ВІДЕО Фото: скріншот з відео

Мета проекту, який отримав назву Ocean of the Future, - показати, як океан буде виглядати в майбутньому, якщо людство не почне робити кроки по захисту навколишнього середовища. Акцію влаштували на підтримку петиції "Грінпіс", яка закликає найбільші торговельні мережі Великобританії скоротити використання пластикових пакетів, - повідомляє The Drum.

Нова оцінка розмірів сміттєвої плями в Тихому океані збільшила його до розмірів, що в три рази перевищують територію Франції.

Нагадаємо, що дослідники виявили новий сміттєвий материк розташований в північній частині Тихого океану.

 

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19 04 2018 15:34
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