"Грінпіс" влаштувала поїздку в океанаріум, заповненим сміттям, - ВІДЕО Діти чекали побачити пінгвінів і восьминогів, але замість них виявили лише порожні пляшки і пластикові пакети

Екологічна організація "Грінпіс" опублікувала відеоролик про акцію, в рамках якої пообіцяла звозити дітей в океанаріум: по приїзді ті з розчаруванням з'ясували, що ніяких морських тварин там немає - замість них все заповнено пластиковими пакетами і сміттям.

Фото: скріншот з відео

Мета проекту, який отримав назву Ocean of the Future, - показати, як океан буде виглядати в майбутньому, якщо людство не почне робити кроки по захисту навколишнього середовища. Акцію влаштували на підтримку петиції "Грінпіс", яка закликає найбільші торговельні мережі Великобританії скоротити використання пластикових пакетів, - повідомляє The Drum. Нова оцінка розмірів сміттєвої плями в Тихому океані збільшила його до розмірів, що в три рази перевищують територію Франції. Нагадаємо, що дослідники виявили новий сміттєвий материк розташований в північній частині Тихого океану.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію