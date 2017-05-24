Громадяни ОРДЛО повинні мати можливість отримати закордонні паспорти старого зразка, - Порошенко
"Якщо об'єктивно виникають проблеми з видачею паспортів тим, хто на окупованій території або в Криму, треба проаналізувати нашу нормативну базу і без паспортів їх залишати не можна. Якщо у нас немає підстав видавати їм біометричні паспорти, терміново, за погодженням СБУ з МЗС внести на розгляд Кабміну позицію, що для цих громадян ми можемо видавати паспорти старого зразка. Це питання має вирішити", - повідомив Порошенко в ході наради з підготовки до вступу в силу безвізу, інформує "112 Україна".
Зазначимо, офіційний журнал Європейського союзу в понеділок 22 травня оприлюднив рішення про скасування візових вимог для громадян України. Згідно якого, безвізові поїздки громадян України до ЄС мають розпочатися за 20 днів після офіційної публікації рішення.
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