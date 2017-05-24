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Громадяни ОРДЛО повинні мати можливість отримати закордонні паспорти старого зразка, - Порошенко

"Якщо у нас немає підстав видавати їм біометричні паспорти, терміново, за погодженням СБУ з МЗС внести на розгляд Кабміну позицію, що для цих громадян ми можемо видавати паспорти старого зразка", - зазначив президент
Президент України Петро Порошенко доручив забезпечити громадян в ОРДЛО і в Криму можливістю отримати закордонні паспорти старого зразка.
Громадяни ОРДЛО повинні мати можливість отримати закордонні паспорти старого зразка, - Порошенко Петро Порошенко. Фото: president.gov.ua

"Якщо об'єктивно виникають проблеми з видачею паспортів тим, хто на окупованій території або в Криму, треба проаналізувати нашу нормативну базу і без паспортів їх залишати не можна. Якщо у нас немає підстав видавати їм біометричні паспорти, терміново, за погодженням СБУ з МЗС внести на розгляд Кабміну позицію, що для цих громадян ми можемо видавати паспорти старого зразка. Це питання має вирішити", -  повідомив Порошенко в ході наради з підготовки до вступу в силу безвізу, інформує "112 Україна". 

Зазначимо, офіційний журнал Європейського союзу в понеділок 22 травня оприлюднив рішення про скасування візових вимог для громадян України. Згідно якого, безвізові поїздки громадян України до ЄС мають розпочатися за 20 днів після офіційної публікації рішення.  

Як відомо, 17 травня, в Європарламенті відбулася урочиста церемонія підписання законодавчого акту, яким буде запроваджений безвізовий режим для громадян України.
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24 05 2017 16:37
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