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Гройсман хоче, щоб "Гостомель" був аеропортом для лоукостерів

Аеропорт розташований за 25 кілометрів на північний захід від Києва
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман запропонував зробити аеропорт "Гостомель", який зараз використовують як базу для ДП "Антонов" і "Авіаліній Антонова", аеропортом для лоукостерів.
Гройсман хоче, щоб "Гостомель" був аеропортом для лоукостерів Фото: Владислав Мусієнко

На думку прем'єра, потрібно розробити проектну документацію розвитку аеропорту "Гостомель" і визначити вартість необхідних робіт.

"Ми зараз повинні прийняти рішення, яке дозволить нам вирішити відразу багато питань, серед яких - скасування будь-яких монополій у "Борисполі", залучення нових авіаперевізників і зниження вартості квитків для наших пасажирів", - заявив Гройсман під час наради з приводу розвитку авіасполучення в Україні, інформує "LB.ua".

За підсумками наради було прийнято рішення продовжити політику залучення лоукостів в Україну, опрацювати питання тимчасового надання умов для лоукостів в аеропортах "Бориспіль" або "Київ" (Жуляни) терміном на один рік, а за цей час перетворити аеропорт "Гостомель" в аеропорт для лоукост-перевізників. Крім того, умовою залучення лоукостів повинно стати входження перевізників у регіональні аеропорти України.

Аеропорт "Гостомель" розташований за 25 кілометрів на північний захід від Києва, за два кілометри від селища Гостомель. Він має штучну злітно-посадкову смугу завдовжки 3,5 км і завширшки 56 м, але не має терміналу.

Нагадаємо, що питання аеропорту для лоукостерів стало актуальним після того, як ірландська авіакомпанія Ryanair оголосила про скасування польотів в Україну.

Причиною цього стало, що аеропорт "Бориспіль" не погодився із вимогами, які висунув лоукостер Ryanair.

Після цього міністр інфраструктури України Володимир Омелян повідомив, що Ryanair, швидше за все, відмовиться виходити на український ринок. На думку Омеляна, винні в цьому голова наглядової ради і власник авіакомпанії МАУ Арон Майберг та гендиректор "Борисполя" Павло Рябікін.

Згодом ірландська лоу-кост-авіакомпанія призупинила продаж квитків в усіх напрямках з Києва та Львова.

Сьогодні стало відомо, що Міжнародний аеропорт Львів відхилив кілька вимог компанії, але, тим не менш, уклав контракт.

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17 07 2017 16:37
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