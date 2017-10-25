Гройсман хоче зробити економіку України найуспішнішою в Європі
"Я не раз говорив про те, що ми можемо стати однією з найуспішніших економік на континенті. Це абсолютно можливо. Для цього нам потрібне зростання не в 3%, а 5-7% і вище. Ми можемо його досягти. Для цього нам потрібні інвестиції в країну. Нам потрібно створити умови, при яких підприємці будуть нормально себе почувати і будуть на довгострокову перспективу інвестувати кошти в економіку нашої країни. інвестиції в економіку - це робочі місця, це український продукт, розвиток країни та інновації, заробітна плата і підвищення соціальних стандартів", - заявив Володимир Гройсман на засіданні Кабміну в середу.
Нагадаємо, що в першому кварталі 2017 року ВВП України зріс на 2,5% в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року, у другому - на 2,4%.
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