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Гройсман хоче зробити економіку України найуспішнішою в Європі

Прем'єр розраховує домогтися щорічного приросту ВВП в 5-7%
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман вважає, що економіка Україна може стати однією з найуспішніших на континенті.
Гройсман хоче зробити економіку України найуспішнішою в Європі Фото: соцемережі

"Я не раз говорив про те, що ми можемо стати однією з найуспішніших економік на континенті. Це абсолютно можливо. Для цього нам потрібне зростання не в 3%, а 5-7% і вище. Ми можемо його досягти. Для цього нам потрібні інвестиції в країну. Нам потрібно створити умови, при яких підприємці будуть нормально себе почувати і будуть на довгострокову перспективу інвестувати кошти в економіку нашої країни. інвестиції в економіку - це робочі місця, це український продукт, розвиток країни та інновації, заробітна плата і підвищення соціальних стандартів", - заявив Володимир Гройсман на засіданні Кабміну в середу.

Нагадаємо, що в першому кварталі 2017 року ВВП України зріс на 2,5% в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року, у другому - на 2,4%.

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25 10 2017 13:30
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