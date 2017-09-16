Гройсман: Кабмін проводить верифікацію формули ціни на газ для населення

Кабінет міністрів України проводить верифікацію формули формування ціни газу для населення.

"Ми вважаємо, що ціна на газ має формуватися відповідно до ринку газу і відповідної формули. Головне, щоб формула була справедливою", - заявив прем'єр Володимир Гройсман на брифінгу в кулуарах YES.

"Зараз наші спеціалісти працюють над тим, щоб зробити верифікацію формули формування ціни газу. Ми в достатньо якісній співпраці з МВФ і працюємо, в тому числі, в цьому напрямку", - додав прем'єр.

Нагадаємо, що міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко повідомив, витрати газу до 2020-го року можна зменшити на 50% - із 18 до 9 мільярдів кубічних метрів.