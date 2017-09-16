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Гройсман: Кабмін проводить верифікацію формули ціни на газ для населення

"Головне, щоб формула була справедливою"
Кабінет міністрів України проводить верифікацію формули формування ціни газу для населення.
Гройсман: Кабмін проводить верифікацію формули ціни на газ для населення Володимир Гройсман.Фото:КМУ.

"Ми вважаємо, що ціна на газ має формуватися відповідно до ринку газу і відповідної формули. Головне, щоб формула була справедливою", - заявив прем'єр Володимир Гройсман на брифінгу в кулуарах YES.

"Зараз наші спеціалісти працюють над тим, щоб зробити верифікацію формули формування ціни газу. Ми в достатньо якісній співпраці з МВФ і працюємо, в тому числі, в цьому напрямку", - додав прем'єр.

Нагадаємо, що міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко повідомив, витрати газу до 2020-го року можна зменшити на 50% - із 18 до 9 мільярдів кубічних метрів.

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16 09 2017 12:30
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