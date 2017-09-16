НОВИНИКабінет міністрів України проводить верифікацію формули формування ціни газу для населення.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Гройсман: Кабмін проводить верифікацію формули ціни на газ для населення
"Головне, щоб формула була справедливою"
Володимир Гройсман.Фото:КМУ.
"Ми вважаємо, що ціна на газ має формуватися відповідно до ринку газу і відповідної формули. Головне, щоб формула була справедливою", - заявив прем'єр Володимир Гройсман на брифінгу в кулуарах YES.
"Зараз наші спеціалісти працюють над тим, щоб зробити верифікацію формули формування ціни газу. Ми в достатньо якісній співпраці з МВФ і працюємо, в тому числі, в цьому напрямку", - додав прем'єр.
Нагадаємо, що міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко повідомив, витрати газу до 2020-го року можна зменшити на 50% - із 18 до 9 мільярдів кубічних метрів.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
16 09 2017 12:30 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО В Британії помер найстаріший кіт у світі, - ВІДЕО
- ФОТО У США через ураган "Ірма" евакуюють півмільйона людей, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО У Facebook створили детальну карту населення 23 країн планети, - ВІДЕО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа