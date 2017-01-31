Гройсман назвав три категорії ліків, на які буде знижено ціну з 1 лютого
Про це передає прес-служба уряду.
"Я переконаний у тому, що з 1 лютого, коли будуть заходити нові партії ліків, ми доб'ємося і почнемо бачити зниження цін на категорії цих ліків", - заявив він.
Прем’єр також розповів, що уряд визначив діючі речовини в препаратах за вище названими трьома нозологіями, взяв за аналоги препарати у п'яти сусідніх країнах і визначив ту ж ціну в Україні.
"Сказали спекулянтам, умовно кажучи: "Ви більше не будете заробляти тільки на тому, що ви монополісти на цьому ринку, і поставили крапку"", – підкреслив Гройсман.
Він також зауважив, що уряд відслідковує виконання рішення щодо зниження ціни на ліки, для цього працює спеціальна група.
Прем’єр додав, що з 1 квітня також розпочне роботу програма з відшкодування вартості ліків на ліки проти серцево-судинних захворювань, цукрового діабету ІІ типу та бронхіальної астми.
За розрахунками, ці кроки, спрямовані на вчасне забезпечення ліками хронічно хворих, дозволять зменшити інвалідність і смертність від гіпертонії на близько 18%.
Відзначимо, що до 1 лютого 2017 року буде знижено ціни на ліки від трьох типів захворювань: серцево-судинних, цукрового діабету ІІ типу і бронхіальної астми.
Також Міністерство юстиції зареєструвало та оприлюднило відповідний наказ МОЗ, завдяки якому ліки, зареєстровані в США, Швейцарії, Японії, Австралії, Канаді та ЄС можуть надійти в Україну за 17 днів.
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