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Гройсман назвав три категорії ліків, на які буде знижено ціну з 1 лютого

Уряд відслідковує виконання рішення щодо зниження ціни на ліки, для цього працює спеціальна група
Уряд доб'ється виконання рішення про зниження цін на ліки проти гіпертонії, цукрового діабету та бронхіальної астми в Україні з 1 лютого, заявив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман в ефірі телеканалу ICTV.
Гройсман назвав три категорії ліків, на які буде знижено ціну з 1 лютого Фото: te.20minut.ua

Про це передає прес-служба уряду.

"Я переконаний у тому, що з 1 лютого, коли будуть заходити нові партії ліків, ми доб'ємося і почнемо бачити зниження цін на категорії цих ліків", - заявив він.

Прем’єр також розповів, що уряд визначив діючі речовини в препаратах за вище названими трьома нозологіями, взяв за аналоги препарати у п'яти сусідніх країнах і визначив ту ж ціну в Україні.

"Сказали спекулянтам, умовно кажучи: "Ви більше не будете заробляти тільки на тому, що ви монополісти на цьому ринку, і поставили крапку"", – підкреслив Гройсман.

Він також зауважив, що уряд відслідковує виконання рішення щодо зниження ціни на ліки, для цього працює спеціальна група.

Прем’єр додав, що з 1 квітня також розпочне роботу програма з відшкодування вартості ліків на ліки проти серцево-судинних захворювань, цукрового діабету ІІ типу та бронхіальної астми.

За розрахунками, ці кроки, спрямовані на вчасне забезпечення ліками хронічно хворих, дозволять зменшити інвалідність і смертність від гіпертонії на близько 18%.

Відзначимо, що до 1 лютого 2017 року буде знижено ціни на ліки від трьох типів захворювань: серцево-судинних, цукрового діабету ІІ типу і бронхіальної астми.

Також Міністерство юстиції зареєструвало та оприлюднило відповідний наказ МОЗ, завдяки якому ліки, зареєстровані в США, Швейцарії, Японії, Австралії, Канаді та ЄС можуть надійти в Україну за 17 днів.

 

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31 01 2017 07:26
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