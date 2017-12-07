Гройсман не розуміє, чому Ryanair вирішив не літати зі Львова
"Ми домовились, що Мінінфраструкти, аеропорт "Бориспіль", офіс розвитку інвестицій займуться, по-перше, процесом поновлення переговорів, аудиту переговорного процесу, а також ми звернемось до Антимонопольного комітету і Антикорупційного бюро. Дуже важливо, щоб були рівні умови ведення господарської діяльності для всіх перевізників, щоб всі мали єдине конкурентне поле", – сказав Гройсман під час засідання уряду.
Він висловив здивування, що лоукост припинив співпрацю з аеропортом "Львів", який повністю забезпечував всі необхідні умови співпраці.
"Я не знаю чому, якщо з "Борисполем" поки що не домовились, то шкода, що вони припиняють співпрацю із львівським аеропортом, з яким повністю було все заключено. Я думаю, що буде доцільно вийти в процесі переговорів з пропозицією, щоб вони залишились працювати у Львові. Але також звісно треба і "Бориспіль" й інші регіональні аеропорти напрацювати", - зазначив прем'єр.
Раніше прем’єр-міністр повідомляв про рішення поновити переговори з авіакомпанією, а також залучити НАБУ та Антимонопольний комітет до аудиту всього перебігу переговорного процесу за участі Мінінфраструктури і міжнародного аеропорту "Бориспіль".
Нагадаємо, що в понеділок, 10 липня, ірландська авіакомпанія Ryanair оголосила про скасування польотів в Україну.
Причиною цього стало, що аеропорт "Бориспіль" не погодився із вимогами, які висунув лоукостер Ryanair.
Після цього міністр інфраструктури України Володимир Омелян повідомив, що Ryanair, швидше за все, відмовиться виходити на український ринок. На думку Омеляна, винні в цьому голова наглядової ради і власник авіакомпанії МАУ Арон Майберг та гендиректор "Борисполя" Павло Рябікін.
Згодом ірландська лоу-кост-авіакомпанія призупинила продаж квитків в усіх напрямках з Києва та Львова.
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