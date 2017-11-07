Уряд прийняв рішення поновити переговорний процес з Ryanair

НАБУ та Антимонопольний комітет України оцінять перебіг переговорного процесу за участі Мінінфраструктури і "Борисполя"

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман прокоментував зміни планів ірландської авіакомпанії Ryanair виходити на український ринок.

"Ситуація набула широкого розголосу та навіть політичного забарвлення. І поки політики з’ясовують, хто винен, страждає наш пасажир. З метою вирішення ситуації провів спеціальну нараду з керівництвом Мініфрастурктури, Мінюсту, аеропорту "Бориспіль", Асоціації “Аеропортів України”, Офісу залучення та підтримки інвестицій", - написав Гройсман у Facebook.

"Ми прийняли спільне рішення з яким погодилися всі учасники наради.

- Перше, звернутися до НАБУ та Антимонопольний комітет України щодо оцінки всього перебігу переговорного процесу за участі Мінінфраструктури і Міжнародний аеропорт "Бориспіль" щодо дотримання законодавства і умов конкуренції

- Друге, вирішили поновити переговорний процес з Ryanair, до якого долучити разом з Міністерство інфраструктури України і аеропортом "Бориспіль" директора UkraineInvest - Ukraine Investment Promotion Office Даніеля Білака.

- Третє, доручив Мінінфраструктури прискорити розробку Стратегії розвитку транспортної галузі в авіасегменті, включаючи розробку стратегії розвитку українських аеропортів, в тому числі із залученням лоукостів.

Всі наші зусилля мають бути зосередженні на тому, щоб наші громадяни мали всі умови для вільного пересування".

Нагадаємо, що в понеділок, 10 липня, ірландська авіакомпанія Ryanair оголосила про скасування польотів в Україну.

Причиною цього стало, що аеропорт "Бориспіль" не погодився із вимогами, які висунув лоукостер Ryanair.

Після цього міністр інфраструктури України Володимир Омелян повідомив, що Ryanair, швидше за все, відмовиться виходити на український ринок. На думку Омеляна, винні в цьому голова наглядової ради і власник авіакомпанії МАУ Арон Майберг та гендиректор "Борисполя" Павло Рябікін.

Згодом ірландська лоу-кост-авіакомпанія призупинила продаж квитків в усіх напрямках з Києва та Львова.