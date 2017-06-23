Гройсман переконує депутатів в ефективності пенсійної реформи: люди подякують

Гройсман підкреслив, що спільне завдання уряду і парламенту - не тільки підвищити пенсії, а платити їх "у цьому, наступному році і десятиріччя вперед"

Прем'єр Володимир Гройсман просить ВР відкинути політичну кон'юнктуру і підтримати запропоновану урядом пенсійну реформу, яка дасть змогу збалансувати пенсійну систему і забезпечити стабільність виплат.

"Я прошу: будь ласка, давайте не будемо зважати на політичну кон'юнктуру, давайте будемо приймати насправді державницькі рішення, які змінять нашу країну. Я дуже вас просив би віднайти в собі сили, політичне лідерство для того, щоб прийняти цю пенсійну реформу - не підміняти поняття підвищення пенсій зміною самої (пенсійної - ред.) системи, яка дасть можливість людям не тільки отримати підвищення пенсій, а й отримувати ці пенсії. Це наша з вами відповідальність", - сказав Гройсман під час години запитань до уряду, повідомляє "Укрінформ".

Він зауважив, що пенсійну систему знищували десятиліттями, результатом чого став величезний дефіцит Пенсійного фонду і бідність українських пенсіонерів. Тому уряд і запропонував пенсійну реформу, яку вважає оптимальною.

Гройсман підкреслив, що спільне завдання уряду і парламенту - не тільки підвищити пенсії, а платити їх "у цьому, наступному році і десятиріччя вперед", а для цього треба забезпечити фінансову стабільність пенсійної системи і ліквідувати дефіцит Пенсійного фонду, який становить 5 млрд доларів.

"Я переконаний, що після прийняття пенсійної реформи, як би важко нам це не було, українські пенсіонери нам завжди скажуть тепле слово "дякую" за те, що ми прийняли відповідальне рішення. Їхнє життя від жовтня почне змінюватися, і головне - чи не вперше у кращий бік. Я прошу вас підтримати це рішення", - закликав Прем'єр-міністр.

Коментуючи вимогу стосовно підвищення мінімальної зарплати до 5 тис. гривень, він нагадав, що уряд спільно з парламентом вдвічі підвищив мінімальну зарплату в Україні з 1450 до 3200 грн.

"Ми розуміємо, що треба утримувати баланс між тим, що ми можемо чи необхідно зробити, і тим, що може опрацювати національна економіка, тому що бізнес має отримати можливість сплачувати таку заробітну плату. Тому процес подальшого підвищення буде більш плавним для того, щоб не зірвати інфляцію, не зупинити економічне зростання і так далі - це все дуже пов'язано", - пояснив Гройсман.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України затвердив чотири законопроекти щодо пенсійної реформи із зауваженнями Національної ради реформ (НРР).