Гройсман заявив, що Україні не по кишені реформа освіти

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що реалізація реформи освіти обійдеться в 3 млрд дол., і Україна наразі не може собі її дозволити, тому реформу буде пролонговано.

"Новий закон про освіту, тобто нова система освіти нашої країни коштуватиме 3 млрд дол. І тут виникає запитання, чи зможемо ми це зробити, зважаючи на те, що маємо економічні проблеми, які накопичилися за десятиліття, чи ні? Очевидно, що тепер це нам не по кишені. Це означає, що цю реформу буде пролонговано в часі, і це не дуже добре", - заявив Гройсман на пленарному засіданні Конференції з питань реформ в Україні, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Прем'єр зазначив, що для одержання ефекту від реформи освіти через 10 років її необхідно проводити вже сьогодні.

Раніше повідомляли, що Фінляндія допоможе Україні реформувати середню освіту. Такої домовленості було досягнуто в ході робочого візиту міністра освіти і науки Лілії Гриневич до Фінляндії.