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Гройсман звернувся до НКРЕКП з проханням про перегляд рішення про введення абонплати за газ

Прем'єр підписав і направив дане звернення керівництву НКРЕКП
Гройсман нагадав, що згідно з аналізом, рішення про введення абонплати може обернутися зростанням платежів за газ для різних категорій споживачів від 1,3 до 3 разів, що є неприпустимим
Гройсман звернувся до НКРЕКП з проханням про перегляд рішення про введення абонплати за газ Володимир Гройсман. Фото: ZN.ua

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман звернувся до Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЄКУ) з проханням переглянути рішення про введення абонентської плати за постачання газу. Про це повідомляє прес-служба Кабінету міністрів.

Наголошується, що прем'єр підписав і направив дане звернення керівництву НКРЕКП.

"Прошу переглянути рішення НКРЕКП з метою недопущення зростання сумарної вартості газу для окремих категорій споживачів. Про вжиті заходи прошу поінформувати Кабінет міністрів", - йдеться у зверненні глави уряду.

У повідомленні наголошується, що у своєму зверненні, Гройсман нагадав, що згідно аналізу, проведеного фахівцями, рішення про введення абонплати може обернутися зростанням платежів за газ для різних категорій споживачів від 1,3 до 3 разів, що є неприпустимим, оскільки буде стосуватися декількох мільйонів домогосподарств.

"Уряд виходить з того, що будь-які рішення, спрямовані на впорядкування оплати послуг з постачання газу відповідно до законодавства, не повинні призводити до збільшення щомісячних платежів абонентів", - йдеться у зверненні прем'єра.

Нагадаємо, що Національна комісія, яка регулює сферу енергетики і комунальних послуг, у вівторок, 28 березня, затвердила розмір абонплати за підключення до системи газопостачання, яку незабаром потрібно буде платити щомісяця на підставі потужності лічильника і незалежно від фактичного обсягу споживання.

Кабінет міністрів України вимагає переглянути рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг щодо введення в дію абонентської плати за газ.

Депутат Верховної Ради, один з керівників фракції БПП Ірина Луценко в понеділок заявила, що введення абонплати за газ збільшить рахунки лише невеликій кількості споживачів

 

 

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03 04 2017 22:58
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