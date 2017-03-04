Гройсман звернувся до НКРЕКП з проханням про перегляд рішення про введення абонплати за газ

Гройсман нагадав, що згідно з аналізом, рішення про введення абонплати може обернутися зростанням платежів за газ для різних категорій споживачів від 1,3 до 3 разів, що є неприпустимим

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман звернувся до Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЄКУ) з проханням переглянути рішення про введення абонентської плати за постачання газу. Про це повідомляє прес-служба Кабінету міністрів.

Наголошується, що прем'єр підписав і направив дане звернення керівництву НКРЕКП.



"Прошу переглянути рішення НКРЕКП з метою недопущення зростання сумарної вартості газу для окремих категорій споживачів. Про вжиті заходи прошу поінформувати Кабінет міністрів", - йдеться у зверненні глави уряду.

У повідомленні наголошується, що у своєму зверненні, Гройсман нагадав, що згідно аналізу, проведеного фахівцями, рішення про введення абонплати може обернутися зростанням платежів за газ для різних категорій споживачів від 1,3 до 3 разів, що є неприпустимим, оскільки буде стосуватися декількох мільйонів домогосподарств.

"Уряд виходить з того, що будь-які рішення, спрямовані на впорядкування оплати послуг з постачання газу відповідно до законодавства, не повинні призводити до збільшення щомісячних платежів абонентів", - йдеться у зверненні прем'єра.