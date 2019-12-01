Гриценка викликали на допит до СБУ
"Я підтверджую, справді я отримав повістку на допит в СБУ. Я піду туди у вівторок об 11 годині", - повідомив після подання документів до ЦВК в суботу, повідомляє прес-служба політика.
Щодо причини допиту він порадив спитати у президента Петра Порошенка: "Він краще знає, чому мене туди викликають".
"Я ніколи не ховався і зараз ховатись не буду. Після того, як пройде допит в тих межах, які визначені законом, я вам все повідомлю", - запевнив політик.
Нагадаємо, що на з'їзді партії "Громадянська позиція", який пройшов 11 січня, було ухвалено рішення про висунення Анатолія Гриценка кандидатом на чергових виборах президента України.
12 січня він подав документи до Центрвиборчкому для реєстрації кандидатом у президенти.
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