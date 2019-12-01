Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Гриценка викликали на допит до СБУ

Щодо причини допиту він порадив спитати у президента Петра Порошенка
Лідера партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка викликали на допит до СБУ на 15 січня.
Гриценка викликали на допит до СБУ Анатолій Гриценко. Фото: Андрій Поліковський / iPress.ua

"Я підтверджую, справді я отримав повістку на допит в СБУ. Я піду туди у вівторок об 11 годині", - повідомив після подання документів до ЦВК в суботу, повідомляє прес-служба політика.

Щодо причини допиту він порадив спитати у президента Петра Порошенка: "Він краще знає, чому мене туди викликають".

"Я ніколи не ховався і зараз ховатись не буду. Після того, як пройде допит в тих межах, які визначені законом, я вам все повідомлю", - запевнив політик.

Нагадаємо, що на з'їзді партії "Громадянська позиція", який пройшов 11 січня, було ухвалено рішення про висунення Анатолія Гриценка кандидатом на чергових виборах президента України.

12 січня він подав документи до Центрвиборчкому для реєстрації кандидатом у президенти.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

12 01 2019 16:53
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Fisher. Історія ветерана АТО, який відкрив рибне кафе у Львові

Fisher. Історія ветерана АТО, який відкрив рибне кафе у Львові

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.