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Гривня на міжбанку стабілізувалася

Курс гривні на міжбанку зміцнився
1 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,84-27,87 гривні за долар.
Гривня на міжбанку стабілізувалася Фото: from-ua.com

Про це повідомляє Finance.ua, інформує "Економічна правда".

На 17:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,81-27,65 гривні;

Євро - 34,64-34,67 гривні;

Російський рубль - 0,4947-0,4956 гривні.

Нагадаємо, 30 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,96-27,99 гривні за долар.

У грудні Національний банк України констатував, що тиск на курс гривні спричинили сезонний і психологічний фактори.

 

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01 02 2018 19:33
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