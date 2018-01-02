Гривня на міжбанку стабілізувалася Курс гривні на міжбанку зміцнився

1 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,84-27,87 гривні за долар.

Фото: from-ua.com

Про це повідомляє Finance.ua, інформує "Економічна правда". На 17:00 середні курси валют на міжбанку були наступними: Долар США - 27,81-27,65 гривні; Євро - 34,64-34,67 гривні; Російський рубль - 0,4947-0,4956 гривні. Нагадаємо, 30 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,96-27,99 гривні за долар. У грудні Національний банк України констатував, що тиск на курс гривні спричинили сезонний і психологічний фактори.

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