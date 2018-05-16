Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Гватемала перенесла посольство в Ізраїлі до Єрусалиму

Гватемала послідувала прикладу США, які перенесли своє посольство в Єрусалим
Гватемала стала першою країною, що слід за США перенесла посольство в Ізраїлі з Тель-Авіву до Єрусалиму.
Гватемала перенесла посольство в Ізраїлі до Єрусалиму Фото: telegraf.com.ua

16 травня в Єрусалимі пройшла церемонія відкриття дипломатичного представництва, в якій взяли участь президент Гватемали Джиммі Моралес та прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, - повідомляє DW.

Видання зазначає, що на наступному тижні посольство в Ізраїлі до Єрусалиму перенесе Парагвай.

Нагадаємо, у Єрусалимі 14 травня офіційно відкрили посольство США,  яке за рішенням президента Сполучених Штатів було перенесене з Тель-Авіва. Рішення Вашингтона викликало масові протести палестинців і засудження по всьому світу.

У результаті заворушень на адміністративному кордоні Сектору Газа загинули 58 людей, 2700 – отримали поранення і травми.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

16 05 2018 14:57
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Великий розпродаж: які ласі шматки держава приватизує? - ІНФОГРАФІКА

Великий розпродаж: які ласі шматки держава приватизує? - ІНФОГРАФІКА

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.