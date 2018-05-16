Гватемала перенесла посольство в Ізраїлі до Єрусалиму

Гватемала послідувала прикладу США, які перенесли своє посольство в Єрусалим

Гватемала стала першою країною, що слід за США перенесла посольство в Ізраїлі з Тель-Авіву до Єрусалиму.

16 травня в Єрусалимі пройшла церемонія відкриття дипломатичного представництва, в якій взяли участь президент Гватемали Джиммі Моралес та прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, - повідомляє DW.

Видання зазначає, що на наступному тижні посольство в Ізраїлі до Єрусалиму перенесе Парагвай.

Нагадаємо, у Єрусалимі 14 травня офіційно відкрили посольство США, яке за рішенням президента Сполучених Штатів було перенесене з Тель-Авіва. Рішення Вашингтона викликало масові протести палестинців і засудження по всьому світу.

У результаті заворушень на адміністративному кордоні Сектору Газа загинули 58 людей, 2700 – отримали поранення і травми.