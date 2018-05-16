ПОЛІТИКА НОВИНИГватемала стала першою країною, що слід за США перенесла посольство в Ізраїлі з Тель-Авіву до Єрусалиму.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Гватемала перенесла посольство в Ізраїлі до Єрусалиму
Гватемала послідувала прикладу США, які перенесли своє посольство в Єрусалим
Фото: telegraf.com.ua
16 травня в Єрусалимі пройшла церемонія відкриття дипломатичного представництва, в якій взяли участь президент Гватемали Джиммі Моралес та прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, - повідомляє DW.
Видання зазначає, що на наступному тижні посольство в Ізраїлі до Єрусалиму перенесе Парагвай.
Нагадаємо, у Єрусалимі 14 травня офіційно відкрили посольство США, яке за рішенням президента Сполучених Штатів було перенесене з Тель-Авіва. Рішення Вашингтона викликало масові протести палестинців і засудження по всьому світу.
У результаті заворушень на адміністративному кордоні Сектору Газа загинули 58 людей, 2700 – отримали поранення і травми.
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