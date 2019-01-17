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Хакери оприлюднили мільярд комбінацій e-mail та паролів

Користувачі можуть перевірити, чи є їхні дані у списку
Хакери оприлюднили базу даних з майже 773 мільйонами унікальних адрес електронної пошти та понад 21,2 мільйона паролів.
Хакери оприлюднили мільярд комбінацій e-mail та паролів Фото: timeoutinternet.com

Першим це помітив дослідник у сфері кібербезпеки Трой Хант.

За його словами, папка з базою даних під назвою "Collection #1" важить близько 87 гігабайт та має 12 тисяч файлів. Її оприлюднили у хмарному сховищі та "популярному хакерському форумі".

Загалом хакери виклали 1,1 мільярда унікальних комбінацій - поштових адрес та паролів.

Хант також управляє сайтом Have I Been Pwned, де можна перевірити, чи оприлюднили хакери чийсь конкретний e-mail або пароль. Сам Хант сказав, що його дані були в цьому списку, зокрема, пароль, який він використовував багато років тому. Ймовірно, паролі та поштові адреси збирали у різні роки, тому деякі з них вже не актуальні.

Портал Wired назвав це найбільшим викраденням персональних даних в історії.

Нагадаємо, хакери опублікували персональні дані сотень німецьких політиків з великих партій, зокрема дані кредитних карток і номери мобільних телефонів. Також хакери отримали доступ до даних відомих телеведучих, журналістів, співаків та діячів культури.

Речник уряду Німеччини зазначив, що жодні секретні дані Меркель не потрапили в мережу.

Також, німецьке відомство з безпеки у сфері інформаційних технологій (BSI) знало про великий витік особистих даних німецьких політиків та інших відомих осіб кілька тижнів тому, проте не повідомило про це правоохоронні органи.

 
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17 01 2019 14:22
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