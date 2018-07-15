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Хорват Лука Модрич став найкращим футболістом Чемпіонату світу-2018

Модрич отримав Золотий м'яч
Півзахисник збірної Хорватії Лука Модрич отримав Золотий м'яч – приз найкращому гравцеві Чемпіонату світу.
Хорват Лука Модрич став найкращим футболістом Чемпіонату світу-2018 Фото: gettyimages.com

Про це повідомляє ТАСС.

Бельгієць Еден Азар і француз Антуан Грізманн отримали Срібний і Бронзовий м'ячі.

Кращим молодим гравцем турніру став французький нападник Кіліан Мбаппе, кращим воротарем – бельгієць Тібо Куртуа.

Нагадаємо, збірна Франції обіграла Хорватію з рахунком 4:2 та стала чемпіоном світу з футболу.

Захисник збірної Хорватії Домагой Віда розповів, чому вирішив записати відео зі словами "Слава Україні!".

Президент ФІФА Джанні Інфантіно, який з моменту початку ЧС-2018 перебуває в Росії і відвідує всі основні матчі, назвав його "найкращим в історії". Він вважає, що чемпіонат допоміг змінити погляд людей на Росію.

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15 07 2018 22:33
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