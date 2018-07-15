СПОРТ НОВИНИПівзахисник збірної Хорватії Лука Модрич отримав Золотий м'яч – приз найкращому гравцеві Чемпіонату світу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Хорват Лука Модрич став найкращим футболістом Чемпіонату світу-2018
Модрич отримав Золотий м'яч
Фото: gettyimages.com
Про це повідомляє ТАСС.
Бельгієць Еден Азар і француз Антуан Грізманн отримали Срібний і Бронзовий м'ячі.
Кращим молодим гравцем турніру став французький нападник Кіліан Мбаппе, кращим воротарем – бельгієць Тібо Куртуа.
Нагадаємо, збірна Франції обіграла Хорватію з рахунком 4:2 та стала чемпіоном світу з футболу.
Захисник збірної Хорватії Домагой Віда розповів, чому вирішив записати відео зі словами "Слава Україні!".
Президент ФІФА Джанні Інфантіно, який з моменту початку ЧС-2018 перебуває в Росії і відвідує всі основні матчі, назвав його "найкращим в історії". Він вважає, що чемпіонат допоміг змінити погляд людей на Росію.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
15 07 2018 22:33 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО "Слава Україні!": Хорвати записали відео після перемоги над Росією
- ФОТО Відбір на "Ігри нескорених" стартував у Києві, – Фото
- ВІДЕО Усик не наважився назвати Крим українським, - ВІДЕО
- Читай iPress HotNews у своєму месенджері. Актуальні новини та найцікавіші історії
- Ася Казанцева: "Якщо у вас є бабуся, яку ви любите, то навчіть її ловити покемонів" "Якщо вона проти, то хоча б ходіть з нею гуляти"