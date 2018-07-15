Франція перемогла на Чемпіонаті світу з футболу 2018
Матч відбувався в Москві на стадіоні "Лужники".
Рахунок відкрила Франція на 18 хв – хорват Маріо Манджукич забив перший в історії фіналів ЧС автогол.
На 27 хв хорвати зрівняли рахунок.
Французи вийшли уперед 4:1 завдяки трьом голам від Антуана Грізманна, Поля Погба та Кіліана Мбаппе.
Хорват Маджукич на 69 хв у другому таймі забив гол у ворота Франції, встановивши рахунок 2:4.
Фото: fifa.com
Фото: fifa.com
Фото: fifa.com
Фото: fifa.com
Фото: fifa.com
Фото: fifa.com
Франція втретє в історії грала у фіналі Чемпіонату світу з футболу. У 2006 році збірна країни посіла друге місце в фіналі, у 1998 році – виграла чемпіонат.
Збірна Хорватії вперше у фіналі: раніше команда виходила лише до півфіналу. До того ж, Хорватія стала першою збірною, яка пройшла всі три етапи плей-офф через додаткові тайми або пенальті в межах одного Чемпіонату світу.
Нагадаємо, захисник збірної Хорватії Домагой Віда розповів, чому вирішив записати відео зі словами "Слава Україні!".
Президент ФІФА Джанні Інфантіно, який з моменту початку ЧС-2018 перебуває в Росії і відвідує всі основні матчі, назвав його "найкращим в історії". Він вважає, що чемпіонат допоміг змінити погляд людей на Росію.
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