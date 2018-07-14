Віда подякував українцям і ще раз попросив вибачення у росіян
Футболіст наголосив, що таким чином хотів подякувати всім людям з України, які стали йому дорогими за час його виступів за "Динамо", і які підтримують його на цьому чемпіонаті, повідомляє Sport24.
"Я відіграв п'ять років в Україні та хочу ще раз висловити подяку цим людям. Вони завжди підтримують мене. Але багато хто забуває, що деякі речі іноді невірно тлумачаться. Я визнаю свою помилку. Ще раз хочу вибачитися перед усім російським народом", – сказав Віда.
Він також додав, що більше не буде записувати ніяких відео, навіть у разі перемоги.
Нагадаємо, що у чвертьфіналі Чемпіонату світу з футболу 7 липня збірна Хорватії перемогла збірну Росії і вийшла до півфіналу. Після матчу захисник футбольної збірної Хорватії Домагой Віда разом з колишнім гравцем команди Огнєном Вукоєвічем записав відеозвернення. "Слава Україні, давай, давай!"– сказав Віда на відео, а Вукоєвіч додав: "Ця перемога за "Динамо" і за Україну. Хорватія, вперед!" Вукоєвіч є менеджером київського "Динамо", за яке він кілька років виступав, коли був гравцем.
Через висловлювання Віди розгорівся скандал, внаслідок чого ФІФА винесла йому попередження, а Федерація футболу Хорватії вирішила відкликати Огнєна Вукоєвіча, якого ФІФА також оштрафувала.
Після півфінального матчу проти Англії, який Хорватія виграла, Віда попросив вибачення перед росіянами. Вукоєвіч відмовився просити вибачення, заявивши, що він поза політикою.
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