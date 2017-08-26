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Ідеєю цьогорічного параду до Дня Незалежності була участь іноземних союзників України, – Порошенко

Цьогоріч пліч-о-пліч з українськими військовими пройшли підрозділи збройних сил США, Великої Британії, європейських країн-членів НАТО, Молдови і Грузії
За словами Президента України Петра Порошенка, ідеєю цьогорічного параду до Дня Незалежності була участь українських союзників, які підтримують Україну в боротьбі з російською агресією.
Ідеєю цьогорічного параду до Дня Незалежності була участь іноземних союзників України, – Порошенко Фото: ap.org

Про це президент сказав під час виступу на урочистих зборах з нагоди 50-річчя Світового конгресу українців, повідомляє "Укрінформ".

"Більшість з вас 24 серпня мали можливість бути разом з нами на майдані Незалежності і бачити наш військовий парад. Ідея цього параду нинішнього року була дуже чітка і зрозуміла. Ми не просто продемонстрували сильну новонароджену українську армію, українських героїв – добре навчених, добре одягнених, добре озброєних, і патріотичних, ми це демонстрували й раніше. Ідеєю цього параду було, щоб уперше в історії України Майданом Незалежності, Хрещатиком йшли наші союзники, партнери, які підтримують Україну зараз у боротьбі з російською агресією. І ніколи це не було так важливо і символічно", – заявив глава держави.

Він нагадав, що цьогоріч у центрі Києва пліч-о-пліч з українськими військовими пройшли підрозділи збройних сил США, Великої Британії, європейських країн-членів НАТО, Молдови і Грузії, символізуючи єдність з усім світом.

Президент також наголосив, що зорганізувати цю єдність було б складніше без допомоги Світового конгресу українців.

Нагадаємо, співробітники посольства США в Україні привітали нашу державу з Днем незалежності, виконавши "Добрий ранок, Україно" гурту "Нумер 482".

Колектив Посольства України у Великій Британії привітав українців з 26-ю річницею Незалежності, прочитавши вірш "Любіть Україну" англійською мовою.

 

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26 08 2017 21:00
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