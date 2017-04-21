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ІДІЛ взяла відповідальність за напад на приймальню ФСБ в Хабаровську

Однак, за деякими даними, юнак, що здійснив напад, захоплювався правими ідеями
Терористичне угрупування "Ісламська держава" взяла відповідальність за напад на приймальню ФСБ в Хабаровську
ІДІЛ взяла відповідальність за напад на приймальню ФСБ в Хабаровську Фото:reuters

Про це повідомляє організація SITE Intelligence Group, яка займається моніторингом діяльності бойовиків, посилаючись на повідомлення ІД в агентстві Amaq, інформує Газета.Ru.

Однак раніше видання з'ясувало, що юнак, який скоїв напад, захоплювався правими ідеями, любив фотографуватися зі зброєю, а також ділився з друзями, що хоче зробити щось "особливе" з любові до своєї країни.

Крім того, подруга нападника розповіла, що той висловлювався негативно щодо громадян Середньої Азії, називаючи їх "поганими людьми".

Нагадаємо, напад на управління ФСБ в Хабаровську стався вдень у п'ятницю, 21 квітня. Загинув співробітник ФСБ Росії і один з двох відвідувачів, другого поранено. Нападника знищили.

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21 04 2017 22:55
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