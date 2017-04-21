ІДІЛ взяла відповідальність за напад на приймальню ФСБ в Хабаровську
Про це повідомляє організація SITE Intelligence Group, яка займається моніторингом діяльності бойовиків, посилаючись на повідомлення ІД в агентстві Amaq, інформує Газета.Ru.
Однак раніше видання з'ясувало, що юнак, який скоїв напад, захоплювався правими ідеями, любив фотографуватися зі зброєю, а також ділився з друзями, що хоче зробити щось "особливе" з любові до своєї країни.
Крім того, подруга нападника розповіла, що той висловлювався негативно щодо громадян Середньої Азії, називаючи їх "поганими людьми".
Нагадаємо, напад на управління ФСБ в Хабаровську стався вдень у п'ятницю, 21 квітня. Загинув співробітник ФСБ Росії і один з двох відвідувачів, другого поранено. Нападника знищили.
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