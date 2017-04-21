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У будівлі ФСБ в Росії невідомий влаштував стрілянину: є загиблі, – ВІДЕО ОНОВЛЕНО

Загинули співробітник установи і відвідувач, а також сам нападник
Невідомий зі зброєю в руках увійшов до управління ФСБ Хабаровська і відкрив стрілянину.
У будівлі ФСБ в Росії невідомий влаштував стрілянину: є загиблі, – ВІДЕО ОНОВЛЕНО Фото: Фарпост ДВ

Під час інциденту загинули співробітник управління і відвідувач, ще один поранений. Нападник вбитий під час перестрілки.

Про це повідомляє "РИА Новости" із посиланням на прес-службу Федеральної служби безпеки Росії.

Оновлення. ФСБ встановила особу нападника на приймальню ФСБ в Хабаровську. Ним виявився житель Хабаровська 1999 року народження Конєв А. В. Є інформація про його приналежність до неонацистської групи, повідомляє "Интерфакс".Інші подробиці поки не повідомляються.

Нагадаємо, що раніще ФСБ затримала одного із організаторів теракту в петербурзькому метро.

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21 04 2017 13:23
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