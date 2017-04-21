У будівлі ФСБ в Росії невідомий влаштував стрілянину: є загиблі, – ВІДЕО ОНОВЛЕНО

Загинули співробітник установи і відвідувач, а також сам нападник

Невідомий зі зброєю в руках увійшов до управління ФСБ Хабаровська і відкрив стрілянину.

Під час інциденту загинули співробітник управління і відвідувач, ще один поранений. Нападник вбитий під час перестрілки.

Про це повідомляє "РИА Новости" із посиланням на прес-службу Федеральної служби безпеки Росії.

ОГО!!! Хабаровск выдаёт!!! В здании ФСБ какая то нездоровая движуха. pic.twitter.com/YTVfJHFfDy — Олег Т. (@docZLO) 21 квітня 2017 р.

Оновлення. ФСБ встановила особу нападника на приймальню ФСБ в Хабаровську. Ним виявився житель Хабаровська 1999 року народження Конєв А. В. Є інформація про його приналежність до неонацистської групи, повідомляє "Интерфакс".Інші подробиці поки не повідомляються.

Нагадаємо, що раніще ФСБ затримала одного із організаторів теракту в петербурзькому метро.