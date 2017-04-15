ІДІЛ застосувала хімічну зброю в західному Мосулі, – ЗМІ

Бойовики "Ісламської держави" використали хімічну зброю в нещодавно звільненому районі західної частини Мосула.

Про це заявив офіцер антитерористичних сил Іраку, повідомляє Associated Press.

Він розповів, що атака сталася в ніч на суботу в районі Мосула Аль-Абар.

Зазначається, що бойовики застосували хлор.

В результаті семеро іракських солдатів постраждали, у них проблеми з диханням.

Офіцер говорив на умовах анонімності, оскільки він не був уповноважений розповсюджувати цю інформацію.

Нагадаємо, в березні іракські військові звільнили від бойовиків "Ісламської держави" більше третини західного Мосула.

Військові США ініціювали розслідування у зв'язку з повідомленнями про можливу загибель від однієї до кількох сотень мирних мешканців у іракському місті Мосул від авіаудару коаліції.

У результаті повітряних ударів сил очолюваної США міжнародної коаліції з 2014 року в Іраку і Сирії загинули 229 мирних жителів.