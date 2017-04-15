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ІДІЛ застосувала хімічну зброю в західному Мосулі, – ЗМІ

Бойовики використали хлор
Бойовики "Ісламської держави" використали хімічну зброю в нещодавно звільненому районі західної частини Мосула.
ІДІЛ застосувала хімічну зброю в західному Мосулі, – ЗМІ Фото: reuters.com

Про це заявив офіцер антитерористичних сил Іраку, повідомляє Associated Press. 

Він розповів, що атака сталася в ніч на суботу в районі Мосула Аль-Абар.

Зазначається, що бойовики застосували хлор.

В результаті семеро іракських солдатів постраждали, у них проблеми з диханням.

Офіцер говорив на умовах анонімності, оскільки він не був уповноважений розповсюджувати цю інформацію.

Нагадаємо, в березні іракські військові звільнили від бойовиків "Ісламської держави" більше третини західного Мосула.

Військові США ініціювали розслідування у зв'язку з повідомленнями про можливу загибель від однієї до кількох сотень мирних мешканців у іракському місті Мосул від авіаудару коаліції.

У результаті повітряних ударів сил очолюваної США міжнародної коаліції з 2014 року в Іраку і Сирії загинули 229 мирних жителів.

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15 04 2017 23:00
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