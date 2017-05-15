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Імпорт товарів в Україну в першому кварталі перевищив експорт

Негативне сальдо становило 736,5 млн доларів
У першому кварталі 2017 року від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 736,5 млн доларів.
Імпорт товарів в Україну в першому кварталі перевищив експорт Фото: з вільних джерел

У першому кварталі 2017 року експорт товарів становив 10,372 млрд доларів, імпорт – 11,109 млрд доларів.

"Порівняно із першим кварталом 2016 року експорт збільшився на 34,4% (на 2,655 млрд доларів), імпорт – на 27,3% (на 2,384 млрд доларів). Негативне сальдо становило 736,5 млн доларів, тоді як у першому кварталі 2016 року – 1,008 млрд доларів", - повідомляє Держстат

"Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,93. Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами із 204 країн світу", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у 2016 році позитивне сальдо зовнішньоторговельного балансу становило 337,3 млн доларів.

Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.

Зазначимо, у першому кварталі 2017 року порівняно з відповідним періодом минулого року валовий внутрішній продукт України зріс на 2,4%.

 
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15 05 2017 20:32
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