Інтерпол оголосив у розшук екс-директора ОПЗ

За даними розслідування, генерального директора ПАТ "Одеський нафтопереробний завод" залучили до злочинної схеми у 2013 році

Колишнього гендиректора Одеського нафтопереробного заводу, підозрюваного в ухиленні від сплати зборів, що завдало державі мільярдних збитків, оголосили у міжнародний розшук.

"На теперішній час колишнього генерального директора ПАТ "Одеський нафтопереробний завод" оголошено у міжнародний розшук Interpol", - повідомляє прес-служба прокуратури Одеської області.

Зазначають, що вказана особа вмотивовано підозрюється в участі у діяльності злочинної організації та злочинах, вчинених у складі злочинного угруповання, а саме умисному ухиленні від сплати зборів, вчиненому службовою особою підприємства, та внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

За даними розслідування, генерального директора ПАТ "Одеський нафтопереробний завод" залучили до злочинної схеми у 2013 році.

У ході слідства в квітні 2017 року прокуратура Одещини спільно з поліцією погодила та направила йому письмове повідомлення про підозру.

Як нагадали у відомстві, прокуратура Одещини спільно з органами Національної поліції, Управління Служби безпеки України в області та Головним управлінням Державної фіскальної служби в області вживає заходи для розслідування оборудок з нафтопродуктами у злочинній схемі, організованій колишнім головою спостережної ради групи компаній, та притягнення винних до кримінальної відповідальності.

Інформують, що через злочинні оборудки з нафтопродуктами до державного бюджету не надійшло понад 3 млрд грн загальнобов’язкових платежів.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Раніше повідомляли, що роботу "Одеського припортового заводу" повністю припинили через припинення поставок газу.

Як відомо, ПАТ "Одеський припортовий завод" є найбільшим боржником ПАТ "Укртрансгаз" серед промислових підприємств України і станом на 31 січня 2018 року заборгував 473,3 млн гривень.

Нагадаємо, 29 січня 2018 року на Одеський припортовий завод почав надходити газ за давальницькою схемою, що створило можливість для запуску підприємства.

У листопаді 2017 року Одеський припортовий завод припинив роботу через вихід з ладу одного з агрегатів. При цьому, на підприємстві не змогли спрогнозувати можливість відновлення роботи підприємства в майбутньому, оскільки ОПЗ може працювати тільки за давальницькою схемою, а регулярні зупинки заводу ставлять під загрозу виконання умов договору та контрактів з покупцями.

Фонд державного майна запланував виставити Одеський припортовий завод (99,567%) на продаж у лютому, а "Центренерго" (78,29% ) - у червні наступного року.