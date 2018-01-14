Іран відмовився переглядати ядерну угоду

У Тегерані наголосили, що не погодяться на поправки і не візьмуть на себе нових зобов'язань

Іран знову відмовив вимогам президента США Дональда Трампа про внесення змін в угоду про атомну програму Тегерана.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

"Цей договір є міжнародно визнаним та завершеним пактом і не може бути предметом нових обговорень", - заявили в МЗС Ірану.

У Тегерані наголосили, що не погодяться на поправки і не візьмуть на себе нових зобов'язань, що виходять за рамки договору.

Раніше Міністерство закордонних справ Ірану пообіцяло відреагувати на рішення США запровадити нові санкції проти 14 людей та організацій, яких звинувачують у порушенні прав людини.

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Нагадаємо, що 4 січня 2018 року Міністерство фінансів США ввело санкції проти п'яти іранських компаній у зв'язку з розробкою і виробництвом балістичних ракет.

У четвер, 14 грудня, США вперше продемонстрували докази того, що Іран постачає зброю повстанцям-хуситам в Ємені, що є порушенням резолюції ООН.

Президент США Дональд Трамп місяць тому, 13 жовтня, заявив про недотримання Іраном "духу" ядерної угоди. Трамп не заявив про вихід США з угоди, однак його рішення не підтверджувати Конгресу виконання Іраном своїх зобов'язань надало американським законодавцям можливість проголосувати за поновлення санкцій проти Ірану.