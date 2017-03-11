"Ісламська держава" взяла відповідальність за теракт у Нью-Йорку

Радикальна організація "Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за теракт в Нью-Йорку.

Угруповання оголосило "солдатом" свого "Халіфату" вихідця з Узбекистану Сайфуллаха Саіпова, якого звинувачують у здійсненні теракту, - повідомляє Reuters з посиланням на медіа бойовиків.

Доказів причетності бойовиків ІД до трагедії немає.

Як повідомлялося, в Нью-Йорку невідомий навмисно наїхав на орендованій вантажівці на людей біля Всесвітнього торгового центру в нижньому Манхеттені. Потім вийшов з машини, з травматичною зброєю в руках. Підозрюваний був поранений поліцією і взятий під варту.

В результаті теракту загинули вісім осіб і серйозно поранені 11.

Джерела в правоохоронних органах ідентифікували підозрюваного як Сайфулло Хабібуллайовича Саіпова, 29-річного чоловіка з Тампи, штат Флорида. Він приїхав в США в 2010 році з Узбекистану.

Раніше повідомляли, що поліція знайшла свідчення причетності терориста, який вчинив наїзд на людей в Нью-Йорку, до ІДІЛ.

