Іспанія посилила охорону в аеропортах Каталонії

Уряд Іспанії розпорядився посилити охорону в аеропортах і на залізничних станціях в Каталонії

Збільшення кількості іспанських правоохоронців у автономії відбувається на тлі підготовки звернення президента Каталонії Карлоса Пучдемона до місцевого парламенту. Воно розпочнеться о 19:00 за київським часом. Очікується, що під час звернення Пучдемон оголосить про незалежність регіону від Іспанії, - повідомляє Reuters.

Нагадаємо вчора тисячі людей зібралися в центрі Барселони, щоб висловити протест проти планів лідерів оголосити про незалежність Каталонії після невизнаного референдуму, на якому 90 відсотків опитаних висловилися за відділення від Іспанії.

Парламент Каталонії має намір у вівторок обговорити ситуацію, і, як дехто вважає, оголосити про незалежність, тоді як прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой пообіцяв зробити все, щоб не допустити відокремлення Каталонії.

На запитання, чи має намір глава уряду вдатися до статті 155 Конституції, що дозволяє обмежити каталонську автономію, Рахой відповів, що "не виключає жодних законних методів".

Голосування на референдумі щодо незалежності Каталонії було затьмарене численними зіткненнями з поліцією і надзвичайно жорсткими діями правоохоронців.

Влада Мадриду впевнена, що Іспанію не буде розділено після референдуму щодо незалежності Каталонії.

