CУСПІЛЬСТВО НОВИНИІспанських журналістів Антоніо Памплієгу та Мануеля Анхеля Састре не пустили в Україну з огляду на їхню антиукраїнську діяльність.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Іспанських журналістів не пустили в Україну через антиукраїнську діяльність, – СБУ
У СБУ заперечують наявність чорного списку з понад 40 осіб, яким заборонений в’їзд в Україну
Фото: з відкритих джерел
Про це повідомила речниця СБУ Олена Гітлянська, пише УНІАН.
При цьому вона заперечила наявність чорного списку СБУ з понад 40 осіб, яким заборонений в’їзд в Україну. Про такий список заявив один з іспанських журналістів, вказавши, що саме на підставі цього переліку їх не пустили в Україну.
"Так це правда, їм було заборонено в’їзд через їхню антиукраїнську діяльність у публікаціях. Жодних списків ми не вели та не ведемо", – заявила Гітлянська.
Нагадаємо, Україну прирівняли до країни з авторитарним режимом через видворення двох іспанських журналістів Антоніо Памплієгу та Анхеля Састре.
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29 08 2017 13:40 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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