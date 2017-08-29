Іспанських журналістів не пустили в Україну через антиукраїнську діяльність, – СБУ

Іспанських журналістів Антоніо Памплієгу та Мануеля Анхеля Састре не пустили в Україну з огляду на їхню антиукраїнську діяльність.

Про це повідомила речниця СБУ Олена Гітлянська, пише УНІАН.

При цьому вона заперечила наявність чорного списку СБУ з понад 40 осіб, яким заборонений в’їзд в Україну. Про такий список заявив один з іспанських журналістів, вказавши, що саме на підставі цього переліку їх не пустили в Україну.

"Так це правда, їм було заборонено в’їзд через їхню антиукраїнську діяльність у публікаціях. Жодних списків ми не вели та не ведемо", – заявила Гітлянська.

Нагадаємо, Україну прирівняли до країни з авторитарним режимом через видворення двох іспанських журналістів Антоніо Памплієгу та Анхеля Састре.