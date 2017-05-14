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Італійський ведучий вибачився за висловлювання про Крим і Євробачення

Ведучий каже, що не мав на меті нічого поганого
Ведучий телешоу NEMO на італійському телеканалі RAI Енріко Луччі вибачився за свої слова напередодні старту Євробачення у Києві, коли він пожартував з приводу анексії Криму Росією та проведення Євробачення в Україні.
Італійський ведучий вибачився за висловлювання про Крим і Євробачення Фото: скріншот

Про це італієць заявив на початку 20-го випуску телешоу.

"Перш ніж розпочати новий випуск NEMO, я хотів би зробити уточнення. Минулого тижня я дурнувато пожартував про Євробачення, яке цього року відбувається в Києві. Я не мав на меті нічого поганого, однак деяким громадянам України так не здалося. І сьогодні я хочу публічно попросити у них пробачення", – сказав він.

Нагадаємо, що ведучий шоу NEMO на італійському телеканалі RAI заявив, що "Україна програє Євробачення, як програла Крим".

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14 05 2017 13:55
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