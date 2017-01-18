Кабмін виділив гроші на перепоховання Олеся на Лук'янівському заповіднику

Кошти будуть взяті з резервного фонду

Кабінет міністрів затвердив розпорядження про виділення коштів для перевезення до Києва і перепоховання останків українського письменника Олександра Олеся.

Відповідне рішення прийнято 18 січня на засіданні уряду, повідомляє Укрінформ.

Віце-прем'єр-міністр Геннадій Зубко зазначив, що ці кошти буде виділено з резервного фонду. За його словами, останки Олександра Олеся будуть перепоховані на території Лук'янівського заповідника у Києві.

Нагадаємо, що в Чехії були примусово ексгумовані останки відомого українського письменника Олександра Олеся, похованого на Ольшанському кладовищі в Празі.