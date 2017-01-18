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Кабмін виділив гроші на перепоховання Олеся на Лук'янівському заповіднику

Кошти будуть взяті з резервного фонду
Кабінет міністрів затвердив розпорядження про виділення коштів для перевезення до Києва і перепоховання останків українського письменника Олександра Олеся.
Кабмін виділив гроші на перепоховання Олеся на Лук Фото: Ігор Булига / ZN.ua

Відповідне рішення прийнято 18 січня на засіданні уряду, повідомляє Укрінформ.

Віце-прем'єр-міністр Геннадій Зубко зазначив, що ці кошти буде виділено з резервного фонду. За його словами, останки Олександра Олеся будуть перепоховані на території Лук'янівського заповідника у Києві.

Нагадаємо, що в Чехії були примусово ексгумовані останки відомого українського письменника Олександра Олеся, похованого на Ольшанському кладовищі в Празі.

Раніше iPress.ua повідомляв, що родичі українського письменника Олександра Олеся згодні на перепоховання його останків в Україні.

Також Президент України Петро Порошенко доручив МЗС забезпечити перевезення останків Олександра Олеся в Україну.

При Міністерстві культури України створять міжвідомчу комісію, яка займатиметься питанням перепоховань видатних українців.

Врешті-решт, Чехія дозволила перевезти в Україну останки поета Олександра Олеся, в чиїй могилі на початку січня поховали іншу людину.

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18 01 2017 14:38
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