Кабмін затвердив проект бюджету на 2018 рік

Це перший бюджет країни, який перебільшить цифру в 1 трильйон

Кабінет міністрів України затвердив проект бюджету на 2018 рік і віддав на розгляд в парламент.

"Це перший бюджет країни, який перебільшить цифру в 1 трильйон", - заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, інформує "Економічна правда".

За словами прем'єра, фактичний ріст бюджету за рахунок зростання національної економіки становитиме 15%. Мінімальна заробітня плата зросте на 16,3% до 3723 гривень.

"Наше головне завдання, щоб доходи громадян зростали швидше, ніж інфляція", - прокоментував зростання зарплатні Гройсман.

На соціальні видатки в проекті бюджеті заплановано 122,7 млрд гривень. З них 55 мільярдів - на субсидії, 57,9 мільярда на пільги малозабезпеченим сім'ям, а 2,7 млрд на закупівлю домогосподарствами твердого палива.

Видатки на оборону Уряд планує також збільшити до 5% ВВП, що становить164,9 млрд гривень. На дороги у 2018 році планується виділити 44 мільярда гривень.

З них 4 мільярда на будівництво магістралі "Львів - Тернопіль -Хмельницький -Вінниця - Умань - Одеса - Миколаїв - Херсон" та 2 млрд на ремонт траси "Київ - Харків - Довжанський". За словами прем'єра, ремонт почнеться як тільки настануть гарні погодні умови.

На Фонд енергоефективності, який починають фінансувати міжнародні партнери, буде також виділено 800 млн з бюджет. 400 млн буде виділено на "теплі кредити".

На розвиток аграрного сектору уряд збирається виділити 7,3 млрд гривень.

Серед іншого в аграрному секторі уряд збирається запровадити нову програму розвитку невеликих фермерських господарств, на що буде виділено 1 млрд гривень. 2 млрд бюджетних гривень мають піти на дотації аграріям. На програму 20% компенсації на техніку, що виробляється в Україні, заплановано виділити більше 5 млрд.

Ресурси місцевих бюджетів збільшаться на 32% - до 321,14 млрд гривень. Місцеві доходи мають бути збільшені до 250,38 млрд, на 36%.

"Місцеві бюджети будуть зросати, тобто їх відповідальність також має зростати", - зазначив прем'єр, коментуючи прозорість бюджетних витрат.

На освіту бюджет-2018 передбачає виділення 217,5 млрд гривень. В цю суму входить зростання заробітньої плати для вчителів на 25%, 1 млрд буде виділено на модернізацію початкової школи, 54 мільйона буде виділено на створення національної електронної платформи для розміщення навчальної літератури, 504,5 млн - на інклюзивну освіту.

На програми розвитку науки планується виділити 7,9 млрд гривень. "Цього ресурсу буде достатньо для впровадження нової системи охорони здоров'я", - заявив прем'єр.

Нагадаємо, що Україна планує збільшити фінансування Міністерства оборони наступного року до 83,3 млрд гривень.