Кабмін затвердив умови запуску 4G
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман зазначив, що для Кабміну важливо, щоб продаж частот був конкурентним, чесним і відкритим, повідомляє прес-служба уряду.
"Було багато спроб якимось чином цю ситуацію контролювати. Я говорив це не раз і сьогодні підтверджую: уряд проти будь-якої "кулуарщини" і не підтримуватиме жодних тіньових схем", - сказав Гройсман.
Виступаючи з доповіддю перед членами уряду, голова Нацкомісії з питань зв'язку та інформатизації (НКРЗІ) Олександр Животовський розповів, що стартова ціна ліцензій на запуск в Україні мережі стандарту 4G оцінюється в 6,3 млрд грн. Вартість ліцензій у діапазоні 2600 МГц становитиме 2,3 млрд грн, у діапазоні 1800 МГц - 4 млрд грн.
Крім того, планують, що покупці виплатять близько 25% початкової вартості частот операторам-донорам. У діапазоні 2600 МГц зараз діє оператор "ММДС-Україна", що належить СКМ Ріната Ахметова. В діапазоні 1800 МГц є три користувачі - українські мобільні оператори (Київстар, Vodafone і lifecell), які поки що використовують ці частоти для сервісу GSM.
Нагадаємо, що голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, Олександр Животовський повідомив, що підготовка до впровадження стандарту зв'язку четвертого покоління LTE займе не менше двох років.
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