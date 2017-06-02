За останні 5 років їхня кількість скоротилась на 90%, зокрема аж на 50% за період між 2015 та 2016 роками

Каліфорнійська морська свиня опинилась на межі вимирання, у світі налічується всього 30 таких тварин.

Таких висновків дійшли вчені з Міжнародного комітету з відновлення популяції каліфорнійських морських свиней, повідомляє The Huffington Post.

Таким чином ця родина морських ссавців з ряду китоподібних, яку можна знайти лише у каліфорнійській затоці, наразі налічує всього 30 особин. Це означає, що за останні 5 років їхня кількість скоротилась на 90%, зокрема аж на 50% за період між 2015 та 2016 роками.

Зокрема, найбільшою загрозою для морських свиней є рибальські тенети, в яких тварини заплутуються та вмирають. Якщо цю проблему не виправити якомога швидше, то за кілька років ці ссавці вимруть.

Нагадаємо, найшвидша наземна тварина у світі - гепард - стрімкими темпами наближається до вимирання.