Каліфорнійська морська свиня опинилась на межі вимирання
Таких висновків дійшли вчені з Міжнародного комітету з відновлення популяції каліфорнійських морських свиней, повідомляє The Huffington Post.
Таким чином ця родина морських ссавців з ряду китоподібних, яку можна знайти лише у каліфорнійській затоці, наразі налічує всього 30 особин. Це означає, що за останні 5 років їхня кількість скоротилась на 90%, зокрема аж на 50% за період між 2015 та 2016 роками.
Зокрема, найбільшою загрозою для морських свиней є рибальські тенети, в яких тварини заплутуються та вмирають. Якщо цю проблему не виправити якомога швидше, то за кілька років ці ссавці вимруть.
Нагадаємо, найшвидша наземна тварина у світі - гепард - стрімкими темпами наближається до вимирання.
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