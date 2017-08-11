Канада пом’якшила візові вимоги до українців

Із цього місяця українцям знадобиться менше документів, аби отримати довгострокову візу до Канади.

Спрощення стосується вимог до підтвердження фінансового стану заявника, повідомляє "Укрінформ" з посиланням на посольство Канади в Україні.

Так, при поданні заяви на отримання канадської візи, заявникам-українцям, які були у Канаді протягом останніх десяти років або наразі мають чинну візу США та можуть довести це (продемонструвати печатки про перетин кордону або саму візу), тепер не потрібно доводити свій задовільний фінансовий стан.

Це стало можливим завдяки долученню України до глобальної програми CAN+, учасниками якої є і низка інших держав, серед яких Мексика, Індія та Китай.

Нові зміни набули чинності з 1 листопада та стосуються всіх заявників-українців, які подаються у візових центрах в Україні або онлайн. Однак, їх дія не поширюється на робочі та студентські візи. Зміни також не призведуть до змін у ціні подачі заявки на отримання візи до Канади.

Ще торік Канада почала видавати громадянам України багаторазові візи терміном на 10 років і поступово збільшувати пропорцію заявників, які отримують такі довготермінові дозволи на в’їзд.

Відзначимо, що Президент України Петро Порошенко заявив, що домовився із Канадою про значне скорочення кількості відмов у візах для українців.

Раніше Надзвичайний і Повноважний Посол України в Канаді Андрій Шевченко розповів, що в поточному році зафіксовано катастрофічно великий відсоток відмов українцям у канадських візах.