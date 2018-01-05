Кандидатуру Пашиняна знову висунуть на пост прем'єра

Лідера протестів у Вірменії Нікола Пашиняна повторно висунуть на посаду прем'єр-міністра країни.

Про це повідомив прес-секретар очолюваної Пашиняном партії "Громадянський договір" Тигран Авінян, пише "РИА Новости".

"Ми обов'язково висунемо кандидатуру Нікола Пашиняна на пост прем'єр-міністра. Думаю, народний рух уже досяг успіху, через тиждень цей успіх потрібно просто закріпити юридично", – заявив Авінян.

Нагадаємо, 1 травня Національні збори Вірменії не підтримали кандидатуру Нікола Пашиняна на посаду прем'єр-міністра країни. За нього проголосували 45 депутатів, проти – 55. Натомість Пашинян закликав своїх прихильників блокувати дороги та аеропорт Єревана.

8 травня Національні збори Вірменії зберуться для повторного голосування.