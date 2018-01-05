ПОЛІТИКА НОВИНИЛідера протестів у Вірменії Нікола Пашиняна повторно висунуть на посаду прем'єр-міністра країни.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Кандидатуру Пашиняна знову висунуть на пост прем'єра
8 травня має відбутися повторне голосування
Фото: news.sputnik.ru
Про це повідомив прес-секретар очолюваної Пашиняном партії "Громадянський договір" Тигран Авінян, пише "РИА Новости".
"Ми обов'язково висунемо кандидатуру Нікола Пашиняна на пост прем'єр-міністра. Думаю, народний рух уже досяг успіху, через тиждень цей успіх потрібно просто закріпити юридично", – заявив Авінян.
Нагадаємо, 1 травня Національні збори Вірменії не підтримали кандидатуру Нікола Пашиняна на посаду прем'єр-міністра країни. За нього проголосували 45 депутатів, проти – 55. Натомість Пашинян закликав своїх прихильників блокувати дороги та аеропорт Єревана.
8 травня Національні збори Вірменії зберуться для повторного голосування.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
01 05 2018 23:43 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Гуманітарна катастрофа у Сирії: "Вони б'ють по ринках, лікарнях, школах і мечетях", - ФОТО
- ФОТО У Німеччині тисячі курдів мітингують проти турецької агресії в Сирії, - ФОТО
- ФОТО Прихильники Саакашвілі будують барикади і розбирають бруківку, - ФОТО
- Сергей Сергеевич: Я написав книжку про тих хлопців, про яких ніхто не напише"Грязь" – це точно про війну. "Грязь" – це точно про Донбас. А Хаккі – це вдала гра слів. Хаккі перекладається, як "грязь", і це теж про війну. Подвійна інтерпретація, подвійний зміст"
- Справа полковника Без’язикова: зрадник держави чи "цап відбувайло"Адвокати Без’язикова, Віталій Титич та Олег Веремеєнко переконані, що справа навмисно затягується, хоча і судді, і прокуратура усвідомлюють її беззмістовність. За більш ніж рік суд дослідив усі документи, що були долучені стороною обвинувачення, як докази. Відповідно, мав можливість оцінити якість цих матеріалів, їх доказову силу. Але після року судового розгляду, обвинувачення Без’язикова у особливо тяжких злочинах все ще базується на припущеннях слідства