Керівник НАБУ не знає, де Насіров, але впевнений, що він не поїде з України
"У даний момент я не знаю, але, наскільки мені відомо, він якраз завтра прийде в НАБУ подавати заяву про "злочини", скоєні детективами НАБУ відносно нього", – сказав Ситник в ефірі ТСН.Тижня.
Артем Ситник зазначив, що для того, щоб Насіров не втік з України, щодо нього було вжито низку процесуальних дій. Голові ДФС було призначено рекордну для України заставу в 100 млн. грн., він має електронний браслет і він здав свої паспорти.
"Шанси того, що він покине Україну, я би розцінював, як дуже мінімальні", – сказав директор НАБУ.
Нагадаємо, підозрюваний у завданні 2 млрд. збитків державі голова ДФС Роман Насіров каже, що його адвокати почали альтернативне розслідування справи.
Відсторонений голова Державної фіскальної служби Роман Насіров оприлюднив свою декларацію за 2016 рік.
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