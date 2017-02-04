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Керівник НАБУ не знає, де Насіров, але впевнений, що він не поїде з України

Відсторонений голова ДФС писатиме заяву про злочин на детективів НАБУ
Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник сказав, що не знає, де зараз перебуває відсторонений голова Державної фіскальної служби Роман Насіров.
Керівник НАБУ не знає, де Насіров, але впевнений, що він не поїде з України Роман Насіров. Фото: rian.com.ua

"У даний момент я не знаю, але, наскільки мені відомо, він якраз завтра прийде в НАБУ подавати заяву про "злочини", скоєні детективами НАБУ відносно нього", – сказав Ситник в ефірі ТСН.Тижня.

Артем Ситник зазначив, що для того, щоб Насіров не втік з України, щодо нього було вжито низку процесуальних дій. Голові ДФС було призначено рекордну для України заставу в 100 млн. грн., він має електронний браслет і він здав свої паспорти.

"Шанси того, що він покине Україну, я би розцінював, як дуже мінімальні", – сказав директор НАБУ.

Нагадаємо, підозрюваний у завданні 2 млрд. збитків державі голова ДФС Роман Насіров каже, що його адвокати почали альтернативне розслідування справи.

Відсторонений голова Державної фіскальної служби Роман Насіров оприлюднив свою декларацію за 2016 рік.

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02 04 2017 22:20
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