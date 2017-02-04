Керівник НАБУ не знає, де Насіров, але впевнений, що він не поїде з України

Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник сказав, що не знає, де зараз перебуває відсторонений голова Державної фіскальної служби Роман Насіров.

"У даний момент я не знаю, але, наскільки мені відомо, він якраз завтра прийде в НАБУ подавати заяву про "злочини", скоєні детективами НАБУ відносно нього", – сказав Ситник в ефірі ТСН.Тижня.

Артем Ситник зазначив, що для того, щоб Насіров не втік з України, щодо нього було вжито низку процесуальних дій. Голові ДФС було призначено рекордну для України заставу в 100 млн. грн., він має електронний браслет і він здав свої паспорти.

"Шанси того, що він покине Україну, я би розцінював, як дуже мінімальні", – сказав директор НАБУ.

Нагадаємо, підозрюваний у завданні 2 млрд. збитків державі голова ДФС Роман Насіров каже, що його адвокати почали альтернативне розслідування справи.

Відсторонений голова Державної фіскальної служби Роман Насіров оприлюднив свою декларацію за 2016 рік.