Керівника медичної частини київського СІЗО затримали на хабарі

Зловмисницю в приміщенні слідчого ізолятора після отримання на карту чергового "траншу"

Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою викрили в систематичному хабарництві виконувача обов'язків начальника медичної частини Державної установи "Київський СІЗО".

"Правоохоронці встановили, що капітан внутрішньої служби систематично отримувала гроші від родичів підозрюваних за продовження перебування в медичній частині. Керівник, зокрема, вимагала 9 тис. грн від жінки одного з них", - повідомляє прес-центр СБУ.

Оперативники спецслужби задокументували, що чиновник "пропонувала" перераховувати гроші на банківську картку свого спільника.

Співробітники спецслужби затримали зловмисницю в приміщенні слідчого ізолятора після отримання на карту чергового "траншу".

Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди) головного кодексу України.

Нагадаємо, що прокуратура викрила у хабарництві начальника Львівської установи виконання покарань №19 полковника внутрішньої служби Богдана Гальчишака.