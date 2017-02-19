Керівника ОУН забрали до райвідділу поліції Києва

Окрім нього, затримано ще 10 активістів

Керівника Організації українських націоналістів Миколу Коханівського затримала поліція та відвезла до Шевченківського райвідділу Києва.

Про це заявив народний депутат фракції "Самопоміч" Семен Семенченко, повідомляє Укрінформ.

"Миколу повезли в Шевченківський райвідділ поліції", – зазначив Семенченко.

Окрім того, активісти розповідають, що на Європейській площі в Києві поліція затримала не тільки Коханівського, але й близько 10 учасників "блокадної" ходи.

Нагадаємо, у сутичках на Європейській площі між учасниками блокади і поліцією серйозно постраждав поліцейський.

Близько 10 активістів "блокадного віча" виламали одну із секцій паркану, який розділяв вулицю Інститутську на розі з вулицею Садовою.

Медики Червоного Хреста, які чергують на Майдані, розповіли про щонайменше 10 постраждалих внаслідок сутичок. За їх словами, один із постраждалих отримав черепно-мозкову травму.

Акція, організована ОУН та бійцями добровольчих батальйонів – так зване Віче на підтримку блокади торгівлі з окупованими територіями Донбасу – розпочалася сьогодні, 19 лютого, біля Стели Незалежності у центрі Києва.