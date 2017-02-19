Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Керівника ОУН забрали до райвідділу поліції Києва

Окрім нього, затримано ще 10 активістів
Керівника Організації українських націоналістів Миколу Коханівського затримала поліція та відвезла до Шевченківського райвідділу Києва.
Керівника ОУН забрали до райвідділу поліції Києва Микола Коханівський. Фото: gazeta.ua

Про це заявив народний депутат фракції "Самопоміч" Семен Семенченко, повідомляє Укрінформ.

"Миколу повезли в Шевченківський райвідділ поліції", – зазначив Семенченко.

Окрім того, активісти розповідають, що на Європейській площі в Києві поліція затримала не тільки Коханівського, але й близько 10 учасників "блокадної" ходи.

Нагадаємо, у сутичках на Європейській площі між учасниками блокади і поліцією серйозно постраждав поліцейський.

Близько 10 активістів "блокадного віча" виламали одну із секцій паркану, який розділяв вулицю Інститутську на розі з вулицею Садовою.

Медики Червоного Хреста, які чергують на Майдані, розповіли про щонайменше 10 постраждалих внаслідок сутичок. За їх словами, один із постраждалих отримав черепно-мозкову травму.

Акція, організована ОУН та бійцями добровольчих батальйонів – так зване Віче на підтримку блокади торгівлі з окупованими територіями Донбасу – розпочалася сьогодні, 19 лютого, біля Стели Незалежності у центрі Києва.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

19 02 2017 21:22
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Реальність, яку бояться визнати - закон про статус окупованих територій

Реальність, яку бояться визнати - закон про статус окупованих територій

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.


TrendStat