Україна не вступить до Євросоюзу протягом найближчих п'яти років, - Клімкін
"Така Україна, як зараз, вона ані за рік, ані за два, ані за п'ять до ЄС не вступить", - заявив в ефірі телеканалу "1+1", інформує "Інтерфакс-Україна".
За його словами, вступ України до ЄС і НАТО – це питання середньострокової перспективи.
"Якщо вам хтось скаже, що ми вступимо за рік або два, - не вірте, це брехня. Але якщо хтось вам скаже, що це справа щонайменше на 30 років, теж не вірте. Досвід свідчить про інше", - додав Клімкін.
Нагадаємо, НАТО визначили п'ять основних напрямів реформування сектора безпеки і оборони для України на 2019 рік.
Додамо, що Президент України Петро Порошенко звернувся до парламенту з закликом невідкладно розглянути проект змін до Конституції щодо закріплення в ній курсу на вступ до ЄС та НАТО, враховуючи сьогоднішнє рішення Конституційного суду.
У вересні Президент Петро Порошенко запропонував закріпити незворотність курсу України на європейську і євроатлантичну інтеграцію у преамбулі Основного закону.
У НАТО прокоментували намір Києва.
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