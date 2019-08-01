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Україна не вступить до Євросоюзу протягом найближчих п'яти років, - Клімкін

За словами глави МЗС, це питання середньострокової перспективи
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін впевнений, що країні не вдасться вступити до Європейського Союзу протягом найближчих п'яти років.
Україна не вступить до Євросоюзу протягом найближчих п Фото: Reuters

"Така Україна, як зараз, вона ані за рік, ані за два, ані за п'ять до ЄС не вступить", - заявив в ефірі телеканалу "1+1", інформує "Інтерфакс-Україна".

За його словами, вступ України до ЄС і НАТО – це питання середньострокової перспективи.

"Якщо вам хтось скаже, що ми вступимо за рік або два, - не вірте, це брехня. Але якщо хтось вам скаже, що це справа щонайменше на 30 років, теж не вірте. Досвід свідчить про інше", - додав Клімкін.

Нагадаємо, НАТО визначили п'ять основних напрямів реформування сектора безпеки і оборони для України на 2019 рік.

Додамо, що Президент України Петро Порошенко звернувся до парламенту з закликом невідкладно розглянути проект змін до Конституції щодо закріплення в ній курсу на вступ до ЄС та НАТО, враховуючи сьогоднішнє рішення Конституційного суду.

У вересні Президент Петро Порошенко запропонував закріпити незворотність курсу України на європейську і євроатлантичну інтеграцію у преамбулі Основного закону.

У НАТО прокоментували намір Києва.

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08 01 2019 14:32
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