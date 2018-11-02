ПОЛІТИКА НОВИНИМіністр закордонних справ України Павло Клімкін висловив співчуття рідним загиблих в авіакатастрофі літака Ан-148 у Підмосков'ї.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Клімкін висловив співчуття рідним загиблих в авіакатастрофі Ан-148
В авіакатастрофі пасажирського літака загинула 71 людина
Павло Клімкін. Фото: inforesist.org
"Висловлюю співчуття рідним та близьким загиблих в авіакатастрофі неподалік від Москви", – написав глава МЗС України на своїй сторінці у Twitter.
Нагадаємо, пасажирський літак Саратовських авіаліній зазнав аварії після вильоту з московського аеропорту "Домодєдово" до Орська.
Як повідомлялося, за попередніми даними, літак при зльоті зіткнувся з вертольотом "Почты России". Проте "Пошта Росії" спростовує інформацію про зіткнення Ан-148 з вертольотом компанії. "У нас немає своїх вертольотів", – сказав ТАСС співробітник прес-служби.
На місці катастрофи виявили один з бортових самописців.
На борту перебували 65 пасажирів (серед них троє дітей) і шість членів екіпажу. Ніхто не вижив.
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