Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Клімкін висловив співчуття рідним загиблих в авіакатастрофі Ан-148

В авіакатастрофі пасажирського літака загинула 71 людина
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін висловив співчуття рідним загиблих в авіакатастрофі літака Ан-148 у Підмосков'ї.
Клімкін висловив співчуття рідним загиблих в авіакатастрофі Ан-148 Павло Клімкін. Фото: inforesist.org

"Висловлюю співчуття рідним та близьким загиблих в авіакатастрофі неподалік від Москви", – написав глава МЗС України на своїй сторінці у Twitter.

Нагадаємо, пасажирський літак Саратовських авіаліній зазнав аварії після вильоту з московського аеропорту "Домодєдово" до Орська.

Як повідомлялося, за попередніми даними, літак при зльоті зіткнувся з вертольотом "Почты России". Проте "Пошта Росії" спростовує інформацію про зіткнення Ан-148 з вертольотом компанії. "У нас немає своїх вертольотів", – сказав ТАСС співробітник прес-служби.

На місці катастрофи виявили один з бортових самописців.

На борту перебували 65 пасажирів (серед них троє дітей) і шість членів екіпажу. Ніхто не вижив.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

11 02 2018 23:40
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Референдум 2.0. Навіщо Путіну ставати президентом в Севастополі?

Референдум 2.0. Навіщо Путіну ставати президентом в Севастополі?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.