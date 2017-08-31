Кличко звільнив скандального керівника апарату КМДА
Про це заявив мер столиці Віталій Кличко, передає його прес-служба.
Як наголошується, Кличко ще 7 червня відсторонив Бондаренка від виконання посадових обов’язків на час проведення розслідування.
"22 серпня керівник апарату КМДА подав заяву про звільнення, я її підписав. Розслідування щодо нього триває, і тепер - слово за правоохоронцями", - зазначив Кличко.
Особисто для нього, зазначив Кличко, ця ситуація є "дуже неприємною".
Також він додав, що Бондаренко був призначений керівником апарату КМДА у порядку переведення з секретаріату Київради. У секретаріаті Київської міської ради він працював на посаді керуючого справами. Своєю чергою, до секретаріату Бондаренко був призначений переведенням з апарату Верховної Ради.
32-річний член партії УДАР Бондаренко був призначений керівником апарату Київської міської державної адміністрації 13 серпня 2014 року. Відповідне розпорядження підписував Кличко.
31 серпня прокуратура повідомила Бондаренку про підозру в підробці диплому про вищу освіту, який начебто здобув його у Львівському національному університеті імені Івана Франка.
Нагадаємо, що мер Києва Віталій Кличко з 7 червня відсторонив від виконання посадових обов'язків керівника апарату КМДА Володимира Бондаренка. Приводом послужило журналістське розслідування про те, що в Бондаренка підроблений диплом про вищу освіту.
На початку травня програма "Схеми" заявила, що Бондаренко отримав ступінь спеціаліста в Київському національному університеті імені Шевченка на підставі підробленого диплома бакалавра Львівського національного університету імені Франка. В архіві ЛНУ журналістам повідомили, що Бондаренко не закінчував навчання і не отримував диплома, а в архіві КНУ показали копію диплома бакалавра, нібито виданого Бондаренкові Львівським університетом.
32-річний Володимир Бондаренко працює з Кличком з 2007 року, тоді він став його помічником у Київській міськраді. У 2013-2014 роках був помічником Кличка у Верховній Раді.
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