Кличко звільнив скандального керівника апарату КМДА

Кличко зазначив, що для нього ця ситуація є "дуже неприємною".

Керівника апарату Київської міської державної адміністрації Володимира Бондаренка, стосовно якого триває розслідування за фактом використання підроблених документів, звільнено з посади

Про це заявив мер столиці Віталій Кличко, передає його прес-служба.

Як наголошується, Кличко ще 7 червня відсторонив Бондаренка від виконання посадових обов’язків на час проведення розслідування.

"22 серпня керівник апарату КМДА подав заяву про звільнення, я її підписав. Розслідування щодо нього триває, і тепер - слово за правоохоронцями", - зазначив Кличко.

Особисто для нього, зазначив Кличко, ця ситуація є "дуже неприємною".

Також він додав, що Бондаренко був призначений керівником апарату КМДА у порядку переведення з секретаріату Київради. У секретаріаті Київської міської ради він працював на посаді керуючого справами. Своєю чергою, до секретаріату Бондаренко був призначений переведенням з апарату Верховної Ради.

32-річний член партії УДАР Бондаренко був призначений керівником апарату Київської міської державної адміністрації 13 серпня 2014 року. Відповідне розпорядження підписував Кличко.

31 серпня прокуратура повідомила Бондаренку про підозру в підробці диплому про вищу освіту, який начебто здобув його у Львівському національному університеті імені Івана Франка.

Нагадаємо, що мер Києва Віталій Кличко з 7 червня відсторонив від виконання посадових обов'язків керівника апарату КМДА Володимира Бондаренка. Приводом послужило журналістське розслідування про те, що в Бондаренка підроблений диплом про вищу освіту.

На початку травня програма "Схеми" заявила, що Бондаренко отримав ступінь спеціаліста в Київському національному університеті імені Шевченка на підставі підробленого диплома бакалавра Львівського національного університету імені Франка. В архіві ЛНУ журналістам повідомили, що Бондаренко не закінчував навчання і не отримував диплома, а в архіві КНУ показали копію диплома бакалавра, нібито виданого Бондаренкові Львівським університетом.

32-річний Володимир Бондаренко працює з Кличком з 2007 року, тоді він став його помічником у Київській міськраді. У 2013-2014 роках був помічником Кличка у Верховній Раді.