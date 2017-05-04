КНДР знову запустила ракету в бік Японії

Ракета пролетіла 60 кілометрів і впала в нейтральних водах

Північна Корея сьогодні вночі знову запустила ракету в бік Японії в рамках своїх випробувань.

Ракета злетіла з полігону на східному узбережжі Корейського півострова і взяла курс у напрямку Японії. До японської акваторії вона не долетіла, впавши в нейтральних водах.

За інформацією міністерства оборони Південної Кореї, політ тривав 9 хвилин, за цей час ракета подолала відстань приблизно в 60 кілометрів, - повідомляє BBC.

Чергове випробування північнокорейської стратегічної зброї відбулося за день до візиту в США голови КНР Сі Цзіньпіна. Однією з головних тем переговорів китайського лідера з президентом США Дональдом Трампом стане проблема приборкання ракетно-ядерних амбіцій Пхеньяна.

Як відомо, у понеділок, 6 березня, Північна Корея здійснила запуск заборонених балістичних ракет, які пролетіли близько 1000 кілометрів і впали в море. Пізніше стало відомо, що ракет було чотири.

Попередній запуск балістичної ракети, яка, за заявою Пхеньяна, є новим типом стратегічного озброєння, здатним нести ядерні боєголовки, був здійснений 12 лютого. Як повідомило північнокорейське державне інформагентство ЦТАК, випробуваннями керував особисто північнокорейський лідер Кім Чен Ин.

Після цього президент США Дональд Трамп назвав Північну Корею "великою, великою проблемою", з якою США будуть розбиратися дуже жорстко. А Рада Безпеки (РБ) ООН одноголосно засудила ракетне випробування Пхеньяна, назвавши його "серйозним порушенням" резолюцій ООН.

Відтак, США 31 березня, ввели додаткові санкції проти 11 громадян Північної Кореї і однієї північнокорейської компанії,