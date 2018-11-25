Командувач ВМС: Ситуація напружена, українські кораблі в бойовій готовності

Екіпажі українських кораблів, які очікують можливості перетнути Керченську протоку, перебувають у бойовій готовності і готові до можливої висадки російського десанту.

"Наші екіпажі бронекатерів знаходяться в бойовій готоовнсті і готові до можливої висадки (російського – ред.) десанту", - заявив командувач Військово-морських сил України Ігор Воронченко в Одесі, повідомляє "Радіо Свобода".

За його словами, зараз важко спрогнозувати, скільки часу українським кораблям доведеться чекати можливості перетнути Керченську протоку.

Водночас він спростував заяви Росії про те, що цьому заважає російське судно, яке нібито сіло на мілину.

"Вони діють так, як діяли в 2014 році в бухті Донузлав у Криму, коли топили свої російські кораблі, і наші кораблі не могли пройти. Станом на зараз ні з правого, ні з лівого боку ми пройти не можемо", – порівняв адмірал.

За його даними, наразі в районі Керченського мосту перебувають вісім кораблів Росії – два судна Чорноморського флоту і шість катерів прикордонної служби ФСБ.

Разом з тим, підконтрольне Кремлю видання "Вести Крым" повідомляє, що під Керченською мостом, перекритим для руху суден, пройшло кілька російських кораблів.

"Російські буксири "притягли" до Кримського мосту суховантаж. Розгорнули його поперек фарватеру, тим самим повністю перекривши рух будь-яких судів. На рейді стоять кілька кораблів ВМФ Росії. На кілька хвилин суховантаж прибрали, під мостом, у бік Азовського моря, пройшли катери берегової охорони Росії, і суховантаж знову перекрив фарватер. Акваторію моря і протоки патрулюють російські штурмовики СУ-25", - пише видання.

Також, три українських військових кораблі, які йдуть в напрямку Маріупольского порту і застрягли у Керченській протоці, не просувались далі Керченського мосту, повідомив речник Військово-морських сил України Олег Чалий.

Нагадаємо, що Росія звинувачує Україну у перетині кордону українськими військовими кораблями.

За словами російських прикордонників, "українські кораблі небезпечно маневрують, не підкоряються вимогам російської влади".

Раніше, корабель РФ протаранив український військовий буксир в Азовському морі. Унаслідок тарану в українського буксиру пошкодився головний двигун, обшивка та леєрне огородження, також втрачено рятувальний плотик.

Росія закрила Керченську протоку після того, як вранці, 25 листопада, російський корабель здійснив таран рейдового буксира Збройних Сил України.

Росія залучила ударні вертольоти Збройних Сил до супроводу катерів Військово-морських сил України.