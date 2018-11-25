Підконтрольні РФ ЗМІ: Росія пропустила українські кораблі під Керченським мостом, - ОНОВЛЕНО

Росія пропустила українські малі броньовані катери "Бердянськ" і "Нікополь" і рейдовий буксир "Яни Капу", що супроводжував їх в Азовське море.

О 14:40 баржу, що перекривала фарватер, прибрали, після чого українські кораблі строєм пройшли під мостом в бік Азовського моря, повідомило кримське видання Kerch.com.ru.



Фото: kerch.com.ru

Зараз українські кораблі зупинені в районі Завітного, заявила прикордонна служба ФСБ Росії.

Водночас згодом підконтрольне окупаційній владі видання "Вести Крым" спростувало інформацію про перехід українських кораблів через Керченську протоку.

"Російські буксири "притягли" до Кримського мосту суховантаж. Розгорнули його поперек фарватеру, тим самим повністю перекривши рух будь-яких судів. На рейді стоять кілька кораблів ВМФ Росії. На кілька хвилин суховантаж прибрали, під мостом, в сторону Азовського моря, пройшли катери берегової охорони Росії і суховантаж знову перекрив фарватер", — йдеться у повідомленні.

Крім того, наголошується, що акваторію моря і протоки патрулюють російські винищувачів Су-25, повідомляє російське агентство "Интерфакс".

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Три українських військових кораблі, які йдуть в напрямку Маріупольского порту і застрягли у Керченській протоці, не просувались далі Керченського мосту, повідомив речник Військово-морських сил України Олег Чалий, інформує Hromadske.

За його словами, кораблі продовжують очікувати перед Керченським мостом.

Нагадаємо, що Росія звинувачує Україну у перетині кордону українськими військовими кораблями.

За словами російських прикордонників, "українські кораблі небезпечно маневрують, не підкоряються вимогам російської влади".

Раніше, корабель РФ протаранив український військовий буксир в Азовському морі. Унаслідок тарану в українського буксиру пошкодився головний двигун, обшивка та леєрне огородження, також втрачено рятувальний плотик.

Також, Росія закрила Керченську протоку після того, як вранці, 25 листопада, російський корабель здійснив таран рейдового буксира Збройних Сил України.

Росія залучила ударні вертольоти Збройних Сил до супроводу катерів Військово-морських сил України.