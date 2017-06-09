Комітет Сенату США завтра вислухає свідчення сина Трампа у справі щодо контактів з РФ

Дональд Трамп-молодший у четвер, 7 вересня, дасть свідчення на засіданні юридичного комітету Сенату США з приводу контактів кампанії Дональда Трампа-старшого з Росією.

Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на інформацію трьох членів комітету від Демократичної партії.

Це буде перша можливість, коли члени комітету зможуть отримати інформацію від когось із внутрішнього кола президента Трампа про ймовірні спроби кампанії зв'язатись з представниками Кремля в 2016 році.

Трамп-молодший буде першим з учасників зустрічі з російським адвокатом Наталією Весельницькою в Трамп-Тауері, що відбулася у червні 2016 року, який виступить перед Сенатом.

Члени комітету все ще сподіваються на свідчення колишнього керівника передвиборчої кампанії Пола Манафорта та зятя президента Джареда Кушнера з приводу цієї зустрічі.

Нагадаємо, за даними The New York Times, у червні 2016 року "пов'язаний з Кремлем" юрист з Росії Наталія Весельницька запропонувала Трампу-молодшому "компрометуючу інформацію" про Клінтон. Вона зустрілася з сином майбутнього президента, а також главою передвиборного штабу Трампа Полом Манафортом і зятем майбутнього президента Джаредом Кушнером відбулося 9 червня, за два тижні до того, як Дональда Трампа вибрали кандидатом від Республіканської партії.

Згодом, Адміністрація президента США заявила, що справжня змова з іноземною владою під час передвиборчої кампанії була між Національним комітетом Демократичної партії та Україною.

За даними агентства NBC News, одним з учасників зустрічі сина Трампа з адвокатом Наталією Весельніцькою був колишній співробітник радянських спецслужб, який проживає в США.