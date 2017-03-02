Компанії Порошенка і Кононенка купують газ у Злочевського, - ЗМІ

Лише за 2016 рік сумарно сплатили фірмі Миколі Злочевського понад 100 млн грн

Щонайменше три підприємства, кінцевими бенефіціарами яких є президент України Петро Порошенко та Ігор Кононенко і Олег Гладковський, упродовж 2016 року купували газ для своїх виробничо-побутових потреб у фірми ТОВ "Парі" (Burisma Group)

Кінцевим бенефіціаром цієї фірми є Микола Злочевський, колишній міністр екології уряду Миколи Азарова та близький соратник Віктора Януковича, повідомляє "Радіо Свобода".

ТОВ "Парі" – одна з чотирьох газовидобувних фірм групи Burisma, в 2016 році продала газ на загальну суму 270 млн грн. Більша частина була поставлена своїй же компанії ТОВ "Еско-Північ" (Burisma Group) для подальшого перепродажу. А решта видобутого газу була поставлена напряму компаніям президента Петра Порошенка, народного депутата Ігоря Кононенка та заступника секретаря Ради національної безпеки та оборони Олега Гладковського.

"Пісківський завод скловиробів" у 2016 році купив природній газ у ТОВ Парі на загальну суму 97,8 млн грн. Кінцевими бенефіціарами цього заводу є Петро Порошенко та Ігор Кононенко, які володіють ним через свої фонди – "Прайм Ессетс Кепітал" та "Вік" відповідно.

"Міжнародна тенісна академія", кінцевим бенефіціаром якої є Ігор Кононенко через свій фонд "Вік", також купувала газ у фірми Злочевського. У 2016 році сума контрактів з ТОВ "Парі" становила близько 1,25 млн грн.

Елітний фітнес-клуб "5 елемент", один з найбільш відомих активів президента та його соратників, упродовж 2016 року також забезпечувався газом "від Злочевського". Спортклуб, заснований Порошенком, Кононенком та Гладковським через їхні фонди, придбав газу у фірми "Парі" на суму близько 2,57 мільйона гривень.

За даними ЗМІ, таким чином, три компанії президента України та його бізнес-партнерів лише за 2016 рік сумарно сплатили фірмі Миколі Злочевського понад 100 млн грн.

Зазначимо, 25 грудня народного депутата від БПП Ігоря Кононенка помітили в ресторані у Відні в компанії колишнього міністра екології та природних ресурсів Миколи Злочевського. Натомість сам Кононенко запевняє, що не мав зустрічі зі Миколою Злочевським.

Нагадаємо, у вересні Печерський районний суд Києва зобов'язав Генеральну прокуратуру прийняти рішення про припинення розшуку екс-міністра екології та природних ресурсів. До цього Печерський суд заарештував 20 свердловин газодобувної компанії "Еско-Північ", підконтрольної екс-міністру екології.

ГПУ проводила розслідування щодо присвоєння грошових коштів посадовими особами "Укргазвидобування" протягом 2010-2014 років під час виконання договорів про спільну діяльність. У цій справі підозрюють в ухиленні від сплати податків посадових осіб компаній з групи Burisma, яка належить Злочевському.

Генпрокуратура оголосила в розшук екс-міністра екології Злочевського 16 січня 2015 року.

1 лютого стало відомо, що генеральна прокуратура України закрила кримінальне провадження щодо ТОВ ЕСК Еско-Північ, компанії екс-міністра Миколи Злочевського.