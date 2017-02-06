Королевська обізвала невідомого, який облив її зеленкою
"З самого початку були якісь провокації. Спочатку замінували зал, надійшло таке повідомлення. Вивели всіх жінок, неадекватні особистості намагалися їм погрожувати. В той момент, коли ми вийшли з залу, підскочив покидьок, який вилив (зеленку, - ред.), потрапило мені в обличчя і в ряд жінок. На жаль, постраждло око. Зараз я в Одесі в лікарні, лікарі намагаються робити все що в їх силах, щоб відновити зір", - сказала Королевська, повідомляє "112 Україна".
Вона зазначила, що поки не пов'язувалася з правоохоронними органами.
"Такі методи політичної або суспільної боротьби я вважаю неприпустимими", - додала Королевська.
Нагадаємо, що народного депутата від фракції "Опозиційний блок" Наталю Королевську 2-го червня облили зеленкою в Одесі.
Згодом стало відомо, що Королевська в результаті сьогоднішнього інциденту в Одесі дістала опік ока та часткову втрату зору.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Від дитинства до останніх років: унікальні фото з життя Любомира Гузара
- ФОТО Посол Японії висадив сакури у Львові, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО В Одесі на Алеї Слави сталася бійка: затримано 16 осіб, - ФОТО ОНОВЛЕНО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа