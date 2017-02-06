Королевська обізвала невідомого, який облив її зеленкою

Нардеп зазначила, що поки не пов'язувалася з правоохоронними органами

Нардеп від "Опозиційного блоку" Наталія Королевська назвала покидьком того, хто облив її зеленкою, а також зазначила, що в правоохоронні органи ще не зверталася.

"З самого початку були якісь провокації. Спочатку замінували зал, надійшло таке повідомлення. Вивели всіх жінок, неадекватні особистості намагалися їм погрожувати. В той момент, коли ми вийшли з залу, підскочив покидьок, який вилив (зеленку, - ред.), потрапило мені в обличчя і в ряд жінок. На жаль, постраждло око. Зараз я в Одесі в лікарні, лікарі намагаються робити все що в їх силах, щоб відновити зір", - сказала Королевська, повідомляє "112 Україна".

Вона зазначила, що поки не пов'язувалася з правоохоронними органами.

"Такі методи політичної або суспільної боротьби я вважаю неприпустимими", - додала Королевська.